Mijat Gacinovic: „Wir haben eine Mannschaft für Europa“

Eintracht-Nationalspielet gesund zurück

Frankfurt - Auch die letzten Nationalspieler der Frankfurter Eintracht sind zurück, fit und gesund, ob munter muss sich in den nächsten Tagen zeigen. In jedem Fall hat Trainer Niko Kovac die personelle Auswahl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) beim SV Werder Bremen. Von Peppi Schmitt

„Ich bin froh über die Qual der Wahl“, hat er unter der Woche gesagt. Der Konkurrenzkampf im Kader ist hoch, kein Spieler will sich eine Blöße geben. „Ich bin nicht müde, ich bin fit“, hat Mijat Gacinovic deshalb schon einmal vorsorglich versichert. Der serbische U21-Nationalspieler ist als einer der letzten von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. Zweimal hat er gegen Norwegen gespielt, zuletzt am Dienstag in Oslo. „Im ersten Spiel habe ich 60 Minuten gespielt, im zweiten nur die zweite Halbzeit“, erzählt er. Die Botschaft: Alles kein Problem, der Trainer kann auf mich zählen.

Mit Ante Rebic ist ausgerechnet der einzige Landsmann im Team in Konkurrenz zu Gacinovic getreten. Rebic (23) hat seine Knöchelverletzung überwunden, hat seit zwei Wochen komplett mit trainiert und brennt auf sein Comeback. Gacinovic kann dagegen auf einen persönlichen Lauf verweisen: Im letzten Spiel gegen Köln hat er mit seinem ersten Bundesligatreffer den Sieg herausgeköpft. Und mit Serbien hat er sich vorzeitig für die U21-Europameisterschaft im nächsten Sommer in Polen qualifiziert. Gacinovic ist fester Bestandteil eines golden Jahrgangs der Serben, hat mit der U19 die EM gewonnen und mit der U20 die Weltmeisterschaft. „Es ist möglich, dass wir nun auch mit der U21 Europameister werden“, sagt er, „aber es gibt so viele gute Mannschaften.“

Der junge Mann, der vor eineinhalb Jahren aus Novi Sad nach Frankfurt gekommen ist, hat sich in jeder Beziehung prächtig entwickelt. Nach langem Anlauf hat er den Sprung in die Bundesliga geschafft. Er hat auch die deutsche Sprache gut gelernt und ist damit das beste Beispiel für eine gelungene Integration. Und: Gacinovic ist noch dazu ein feiner Fußballer. „Es geht noch viel besser“, hat er jetzt gesagt. Und damit sich selbst gemeint, aber auch die ganze Eintracht. „Wir haben eine Mannschaft für Europa“, glaubt der 21 Jahre alte Angreifer. Das hören sie bei der Eintracht nicht so besonders gerne, aber bei ihm kommt es nun überhaupt nicht überheblich oder großspurig rüber. Zumal er anfügt: „Aber langsam, erst einmal müssen wir genügend Punkte holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“.

Gacinovics Gedanken an das letzte Aufeinandertreffen mit Werder am 14. Mai sind durchaus gemischt. Zum einen war da die 0:1-Pleite in letzter Minute, die die Eintracht in die Relegation gezwungen hatte. Die Zeit damals im späten Frühling sei „ziemlich stressig“ gewesen für alle, gibt er zu, „aber für mich war die Niederlage in Bremen ganz gut.“ Gerade in den beiden Relegationsspielen ist der Stern von Mijat Gacinovic so richtig aufgegangen. Im Hinspiel hat er das 1:1 erzielt, im Rückspiel das entscheidende 1:0 vorbereitet. Es hatte also bis zum letzten Moment der Saison gedauert, bevor der Knoten endgültig platzen konnte. Es sei für ihn eine „sehr schwierige Situation im Kopf “ gewesen nach seinem Wechsel im Sommer 2015. „Ich habe nicht gespielt, später war ich auch krank“, erinnert er.

Unter dem früheren Trainer Armin Veh hatte er kaum Chancen erhalten, obwohl Veh ihn geholt und ihm auch immer großes Talent zugeschrieben hatte. Erst unter Niko Kovac machte Gacinovic größere Schritte nach vorne. „Niko ist ein Supertrainer, er sieht alles“, sagt er, „für mich ist es gut, dass er viel mit mir redet.“ Denn auch in dieser Saison hatte er schon einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Gegentor bei der 0:1-Niederlage in Darmstadt hatte ihren Ursprung in einem von Gacinovic leichtfertig verlorenen Ball im Mittelfeld. „Ich hoffe, dass mir ein solcher Ballverlust das letzte Mal unterlaufen ist“, sagt er. Nach dem Derby sei er niedergeschlagen gewesen. „Da habe ich jemand gebraucht, der mit mir redet“, gibt er zu. Der Trainer hat wohl ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden.

