Eintracht mit Punkt zufrieden

Unentschieden in Augsburg

+ © dpa-avis Nach einem umkämpften Spiel trennen sich Augsburg und Frankfurt 1:1. © dpa-avis

Augsburg - Es war ein Bild voller Symbolkraft. Arm in Arm warteten Dirk Schuster und Niko Kovac an der Seitenlinie auf den Schlusspfiff des Bundesligaspiels zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt. Von Peppi Schmitt

Die beiden Trainer waren zufrieden mit dem 1:1 (1:1). Und es war in der Tat auch das gerechte Ergebnis eines mittelmäßigen Spiels. Für die Eintracht bedeutet dies, dass die Erfolgsserie weiter hielt. Zum siebten Mal sind die Frankfurter nun ungeschlagen geblieben und können sich auf ein echtes Spitzenspiel am nächsten Freitag gegen die TSG Hoffenheim freuen. „Das haben sich beide Mannschaften verdient“, sagte Manager Bruno Hübner und meinte Hoffenheim und Frankfurt. Aber er hätte auch Augsburg und Frankfurt meinen können, die sich den einen Punkt bei klirrender Kälte erkämpft und erspielt hatten.

„Wenn du nichts gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren“, sagte später Trainer Niko Kovac, „deshalb bin ich mit dem einen Punkt zufrieden.“ Für eine Überraschung ist der Frankfurter Trainer immer gut. Für den gesperrten Marco Fabián kehrte zwar Omar Mascarell ins Team zurück, aber die Aufstellung von Stürmer Branimir Hrgota für Abwehrspieler Michael Hector war so sicher nicht erwartet worden. Kovac vertraute damit einer ähnlichen Grundordnung wie in der zweiten Halbzeit beim Sieg in Bremen vor zwei Wochen. Und auf der Bank saß neben Furkan Zorba und Aymen Barkok mit Miguel Blanco Lopez noch ein dritter A-Jugendspieler. Dies war freilich der personellen Not geschuldet.

Die Frankfurter hatten dann dominant und stark begonnen und nach gut zwanzig Minuten dann ebenso stark nachgelassen. Die Augsburger hatten sich von Beginn an komplett zurückgezogen, das komplette Mittelfeld den Gästen überlassen. Die Eintracht nutzte dies zu langen Kombinationen, bekam damit noch mehr Selbstvertrauen und so war das Führungstor in der 11. Minute nun wirklich keine Überraschung. David Abraham hatte einen Ball hoch nach vorne geschlagen, Alex Meier das Kopfballduell mit Martin Hinteregger gewonnen und maßgerecht auf Branimir Hrgota aufgelegt. Der Neue aus Mönchengladbach traf aus zwanzig Metern flach ins untere Eck, es war sein erstes Tor für die Eintracht in der Bundesliga. „Da haben wir sehr dominant gespielt“, lobte Kovac und kritisierte dann gleich, „dass einige wohl gedacht haben, auch mit etwas weniger gewinnen zu können.“

Der FCA brauchte danach nochmal zehn Minuten, um diesen Schock zu überwinden. Wahrscheinlich auch, um die eigene Taktik zu überdenken. Nun endlich schickte Trainer Schuster seine Mannschaft weiter nach vorne. Mit einer gehörigen Portion Aggressivität, unterstützt auch vom Publikum, kippte die Partie. Die Eintracht verlor die Kontrolle, Augsburg kam über Standardsituationen wie Freistöße und Eckstöße zurück ins Spiel. „Wir hatten auf einmal viel zu viel Hektik im Spiel, haben unnötige Freistöße verursacht“, ärgerte sich der Frankfurter Trainer. Und so fiel dann auch der Ausgleich. Nach einer Ecke von Baier wurde der Ball nicht weit genug abgewehrt, Ji stand kurz hinter der 16-MeterLinie mutterseelenalleine frei. Er konnte in aller Ruhe Maß nehmen und traf unhaltbar für Hradecky ins Eck.

Bilder: Eintracht holt Punkt in Augsburg Zur Fotostrecke

Nun war Augsburg am Drücker und hätte auch in Führung gehen können. Nach einem Patzer des diesmal unsicheren Jesus Vallejo kam der Ball zu Philipp Marx und nach dessen Schuss konnte Hradecky den Ball nur mit Mühe abwehren. „Wir haben sie eingeladen zurückzukommen“, sagte der Frankfurter Torwart später und traf damit den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Die Augsburger spielten fortan „Schuster-Fußball“. So wie es der ehemalige Darmstädter gerne hat, defensiv, knorrig, immer auf ein Foul aus. „Wir haben die Eintracht in Zweikämpfe verwickelt“, sagte er. Und mit weiten Bällen haben sie die Eintracht einige Male in Schwierigkeiten gebracht. Die Frankfurter gingen ihnen nun auf den Leim, ließen sich von ihrer Linie abbringen. „Wir haben dann nicht mehr einfach gespielt“, sagte Kapitän Alexander Meier, „vielleicht wollten wir in ein paar Szenen etwas Besonderes machen:“ Das ging nicht wirklich gut.

Es war nun ein Spiel auf Augenhöhe und das blieb bis zum Schluss so. Mit Siegchancen für beide Mannschaften. Die größte Frankfurter hatte der starke Meier, als er, eingesetzt vom eingewechselten Aymen Barkok, den Ball über Torwart Marvin Hitz lupfte. Doch der Augsburger Verteidiger Konstantinos Stafylidis kratzte das Leder noch von der Linie. Doch auch die Eintracht hatte noch die eine oder andere brenzlige Szene zu überstehen. „Deshalb müssen wir auch mal mit dem einen Punkt zufrieden sein“, sagte Meier.

RB Leipzig bleibt Erster vor Bayern und Hertha BSC Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de