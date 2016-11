Kovac: Keine Einsatzgarantie für Alex Meier gegen Köln

Respekt vor Köln und Torjäger Modeste

Frankfurt - Auch heute hat es Niko Kovac spannend gemacht. Er will Alexander Meier partout keine Einsatzgarantie für das Spiel gegen den 1. FC Köln geben. Es ist eine Begegnung mit Historie: Meier hat die letzten vier Male acht Tore gegen die Kölner geschossen. Von Peppi Schmitt

Niko Kovac wollte seinem Kapitän Alexander Meier partout keine Einsatzgarantie für das Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln geben. Er wolle erst noch „eine Nacht drüber schlafen“, sagt der Trainer der Frankfurter Eintracht, fügte dann aber hinzu: „Alex ist bereit, er brennt auf dieses Spiel, er weiß, was zu tun ist. Und ich weiß natürlich um die Historie.“ Zu dieser Geschichte gehört, dass Meier in den letzten vier Begegnungen acht Tore gegen die Kölner geschossen hat. Und so sind die Aussagen Kovacs eher als Teil des allwöchentlichen Pokerspiels um Auf- und Einstellung der Mannschaft zu werten.

Wenn früher die Eintracht gegen Köln gespielt hat, da wussten Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein, welche Gegner auf sie zukommen, beispielsweise der knorrige Harald Konopka oder Nationalspieler Bernd Cullmann. Und die Frankfurter Abwehrspieler haben sich auf Wolfgang Overath oder Heinz Flohe eingestellt. Aber im Vergleich zu heute waren die damaligen Vorbereitungen auf den jeweiligen Gegner Kindergeburtstag. Heutzutage wissen alle alles über den anderen. „Wir haben bei der Eintracht das Glück, dass wir sehr viel mit Videoanalysen arbeiten“, hat gerade der Spanier Jesus Vallejo in einem Interview mit der FAZ gesagt, „rechtzeitig vor dem Anstoß weiß ich daher auch alles über die Kölner Spieler, ihre Stärken und Schwächen“. Vallejo kann sich also ein genaues Bild über seinen möglichen Gegner den Kölner Torjäger Anthony Modeste machen. Von 16 Kölner Toren hat der Franzose elf geschossen. „Über 90 Minuten kann man ihn sicher nicht ausschalten“, sagt der Frankfurter Trainer Kovac über den aktuell gefährlichsten Stürmer der Liga, „er ist schnell, arbeitet fürs Team und die Kollegen für ihn.“

Doch nicht nur Vallejo weiß, was auf ihn zukommt. Jeder Spieler ist genau eingestellt auf die Kölner. Bei der Eintracht sorgt eine eigene Abteilung mit zwei Video-Analysten und mehreren Scouts, die die Gegner live vor Ort bei den Spielen beobachten, für die Rundumversorgung. Längst ist aus dem Gegnerscouting eine Art „Werksspionage“ geworden. So zumindest beschreibt es der Frankfurter Trainer. Und so war es auch diesmal wieder vor dem Spiel gegen die Kölner. Die Frankfurter glauben alles zu wissen von den Kölnern. Und umgekehrt natürlich.

Dem „gläsernen Spieler“ sind inzwischen die „gläsernen Mannschaften“ geworden. Taktische und personelle Überraschungen gibt es nur noch ganz wenige. Dennoch schotten sich die meisten Vereine immer mehr ab, dieser Saison ja auch die Eintracht. „Geheimtraining“ nennt sich das dann. Erst ein Tag, dann zwei, inzwischen sind es ja schon drei Tage die Woche hinter verschlossenen Türen. „Ich möchte es meinem Kollegen ja nicht so einfach machen“, sagte der Eintracht-Trainer heute, der so wenig wie möglich über die mögliche taktische Einstellung und die Aufstellung verraten wollten. Deshalb hat Kovac auch in der offiziellen Pressekonferenz nichts dazu gesagt, ob er mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette spielen will - oder, ob er Meier einsetzen wird. „Wir haben uns unsere Gedanken gemacht“, blieb er unverbindlich.

Lieber als von der eigenen Mannschaft spricht der Frankfurter Trainer vom Gegner. Und ist voll des Lobes. „Sie verteidigen gut, schalten gut um und werden uns ganz, ganz viel abverlangen“, sagt Kovac. Erreicht hätten die Kölner dies alles durch die „über Jahre außerordentlich gute Arbeit“ von Trainer Peter Stöger und Manager Jörg Schmadtke. Der Gegner kann so ein Vorbild für die Eintracht sein. Seine eigene Mannschaft sieht Kovac zwar auf einem ähnlichen Weg, aber noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Es gebe durchaus „Parallelen“ zu den Kölnern, gibt er zu, „wir sind vielleicht die Überraschungsmannschaften dieser Saison.“

Dabei habe die Eintracht „weniger investiert“. Doch Kovac will die aktuelle Erfolgsstory auch nicht überbewerten. „Abgerechnet wird am Ende der Saison“, sagt er. Auch deshalb hat er unter der Woche die Forderung an die Mannschaft erhoben, „dass wir noch zehn, zwölf Punkte holen bis Weihnachten“. Das ist bei noch sieben Spielen, also 21 möglichen Punkten und Gegnern wie Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim oder eben 1. FC Köln, ein ambitioniertes Ziel. Er habe diese „klare Ansage“ aber „ganz bewusst“ gewählt, um die Spannung im Team hochzuhalten“, sagt Kovac. „Wer denkt, er hat schon was erreicht, wird in Zukunft weniger holen“, glaubt er. Schon gegen Köln erwartet der Eintracht-Trainer deshalb eine Fortsetzung der guten Heimserie.

Eintracht: Hradecky – Abraham, Hasebe, Vallejo – Chandler, Huszti, Mascarell, Oczipka – Fabián – Meier, Seferovic.- Bank: Lindner – Hector, Tawatha, Gacinovic, Blum, Hrgota, Tarashaj.

