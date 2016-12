Niko Kovac: „26 Punkte machen mich stolz“

Eintracht-Trainer kann mit 0:0 gegen Hoffenheim gut leben

Frankfurt - Das sportliche Fazit war bei der Eintracht nach der Nullnummer gegen Hoffenheim schnell gezogen. „Wir können mit diesem Ergebnis gut leben“, sagte Trainer Niko Kovac. Natürlich sei er mit der Leistung nicht zufrieden gewesen. Gänzlich unzufrieden aber auch nicht. Von Peppi Schmitt

„Wir haben nichts zugelassen“, sagte er. Und das war wörtlich zu nehmen. Die Hoffenheimer hatten nicht einen einzigen Schuss aufs Frankfurter Tor gebracht. Auch deshalb argumentierte der Frankfurter Kapitän Alex Meier, „dass wenn einer dieses Spiel hätte gewinnen müssen, dann wir.“ Die Eintracht ist nun seit acht Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und hat sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Kovac wollte dies bei aller Aufregung nach dem Abpfiff richtig eingeordnet wissen. „Wir haben wieder Einsatz, Wille und Leidenschaft gezeigt, die Zuschauer sind zufrieden nach Hause gegangen“, sagte er, „26 Punkten nach 14 Spielen machen mich glücklich und stolz.“ In den beiden letzten Begegnungen des Jahres, am nächsten Samstag in Wolfsburg und am Dienstag darauf gegen Mainz, wünscht er sich noch „ein paar Punkte“. Das wäre dann ein „krönender Abschluss“.

Fast hätte der Frankfurter Trainer wieder mit einer Einwechslung den Sieg herbeigeführt, wie in den vergangenen Wochen mit Meier, Aymen Barkok oder Haris Seferovic. Diesmal schickte er Ante Rebic aufs Feld, den er unter der Woche noch kritisiert hatte („Er muss lernen nach hinten zu arbeiten“). Der kroatische Nationalspieler brachte viel Schwung, verfehlte mit einem Schlenzer nur knapp das Tor. „Ante hat viel Betrieb gemacht“, lobte Kovac seinen kroatischen Landsmann.

