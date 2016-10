Eintracht trotzt Bayern ein 2:2 ab: „Die Leistung war bombig“

Platzverweis für Huszti

Frankfurt - Es war so ein Tag, der der Frankfurter Eintracht Mut macht. Und der ganzen Bundesliga. Der Übermacht aus München, dem Dauermeister FC Bayern, haben die Frankfurter beim 2:2 (1:1) einen Punkt abgeknöpft. Von Peppi Schmitt

Und das Erstaunlichste dabei: Es hätten sogar drei sein können. „Wir waren auf Augenhöhe mit den Bayern“, sagte ein sichtlich stolzer Frankfurter Trainer Niko Kovac an seinem 45. Geburtstag, „es war ein toller Tag für die Eintracht, für die Mannschaft, für die Fans und für mich.“ Kapitän Alexander Meier ergänzte: „So gut haben wir gegen die Bayern noch nie gespielt.“ Und so viele Chancen hatte die Eintracht in den letzten vier Spielen zusammen gegen Münchener nicht. „Es war mehr drin“, sagte Timothy Chandler, und niemand wollte widersprechen. Aber natürlich waren sie froh bei der Eintracht über den einen Punkt. „Es ist außergewöhnlich, wenn man zweimal nach Rückstand zurückkommt und in Unterzahl einen Punkt holt“, sagte Manager Bruno Hübner, „die Leistung war bombig und die Mannschaft hat sich für ihre Arbeit belohnt.“

Der Frankfurter Trainer hatte schon vor der Saison als oberstes Ziel ausgegeben, „dass wir zu Hause wieder eine Macht werden.“ Mit Blick auf den Spielplan und vier Spitzenmannschaften als Gegner in den ersten vier Heimspielen, ein ambitioniertes Unterfangen. Doch Kovac und seine Spieler haben den Worten Taten folgen lassen. Saisonübergreifend hat die Eintracht nacheinander der Creme de la Creme des Liga im eigenen Haus Stand gehalten. 1:0 gegen Dortmund, 1:0 gegen Schalke, 2:1 gegen Leverkusen, 3:3 gegen Hertha BSC und nun 2:2 gegen den FC Bayern. Mit dieser Bilanz sei er „sehr zufrieden“, sagte Kovac, mahnte aber sofort an, „dass wir das jetzt auch auswärts zeigen müssen.“ Die nächste Gelegenheit bietet sich am Freitagabend beim Hamburger SV.

Kovac hatte seine Mannschaft gegen die merkwürdig uninspiriert wirkenden Münchner perfekt eingestellt. Aus der defensiven Fünferkette wurde bei eigenem Angriff ein 3-4-3, aus den starken Außenverteidigern Timothy Chandler und Bastian Oczipka zwei mutige Angreifer. „Oczipka hat Robben sehr gefordert“, lobte Kovac. Er war nicht der einzige, der den Bayern auf die Nerven ging. Der 19 Jahre alte Jesus Vallejo spielte in der ersten Aktion nach zwei Minuten Arjen Robben den Ball durch die Beine. Das war sinnbildlich für den Mut und die das Selbstvertrauen der Frankfurter. „Eiskalt, der Bursche“, schwärmte Kovac.

Die Rädchen griffen diesmal bei der Eintracht fast perfekt ineinander. Die meisten kleinen Fehler wurden vom Nebenmann ausgebügelt. Das klappte nicht immer, so beim 0:1 durch Robben und dem 1:2 durch Kimmich, als die Münchner kurzfristige Unordnung ausnutzen konnten, aber meistens. Die ganz großen Chancen hatten die Münchner nicht, abgesehen von einem Pfostenschuss von Coman. Doch da hatte die Eintracht mehr zu bieten. Zwei gefährliche Kopfbälle des lauf- und spielstarken Alex Meier, ein Pfostenschuss von Chandler, eine Riesenchance von Shani Tarashaj kurz vor dem Ende. Freilich hätte eine unbedachte Sekunde fast alles kaputt gemacht. In der 65. Minute ließ sich Szabolcs Huszti zu einer angedeuteten Kopfstoß gegen Renato Sanches hinreißen. Nach der anschließenden Rudelbildung sah er die gelbe Karte. Es war dummerweise die zweite, also Gelb-Rot. „Das darf nicht passieren“, sagte sein Trainer, „das wird kosten.“ Huszti war einsichtig. „Das war natürlich dumm“, ärgerte sich der Schütze des ersten Frankfurter Ausgleichs. Für Schiedsrichter Bastian Dankert war es ein schwerer Tag. Zwei Tore, das 0:1 und das 2:2, waren in der Entstehung hauchdünn abseits, die vielen Zweikämpfe schwer zu beurteilen. Allerdings hätte Provokateur Sanches im Laufe der Schlussviertelstunde auch vom Platz gehört.

Der Frankfurter Trainer hatte auf die Fitness und Frische der Spieler gesetzt, deshalb jene, die zwei Länderspiele absolviert hatten wie Makoto Hasebe, Haris Seferovic und Mijat Gacinovic auf der Bank gelassen. „Wir wollten den Vorteil ausgeruhter Spieler nutzen“, sagte der Eintracht-Coach. Das klappte, die Frankfurter sind mehr gelaufen als ihre Gegner, sind häufiger gespurtet (675:615 intensive Läufe/ Quelle: bundesliga.de), das sagte die Statistik. Und sie waren leidenschaftlicher, kämpferischer als die Münchner. Das zeigte die Beobachtung in im Stadion. „Dieses Spiel hat gezeigt, wie intakt unsere Mannschaft ist“, freute sich Kovac. Anders formulierte es Lukas Hradecky. „Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt der finnische Torwart. Und ganz am Ende sagte der Trainer noch einen Satz, der das gesamte Spiel zusammenfasste: „Alles geht, wenn man alles gibt.“

