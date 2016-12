Viele Kranke und Verletzte, weiter Druck für Rebic

Kovac: „Man muss jemand auch mal erziehen“

Frankfurt - Von jenem Dutzend Spieler, die die Frankfurter Eintracht im letzten Sommer neu verpflichtet hat, war Ante Rebic der mit dem bekanntesten Namen. Der kroatische Nationalspieler hat immerhin schon bei einer Weltmeisterschaft mitgekickt. Rebic war also so etwas wie der prominenteste Neue. Die Bilanz des 23 Jahre alten Stürmers ist bis zum heutigen Tag freilich mau. Von Peppi Schmitt

Auf sechs Einsätze ist Rebic an den ersten vierzehn Spieltagen gekommen, nur zweimal hat er von Beginn an gespielt und über die gesamte Spielzeit hat er noch kein einziges Mal auf dem Platz gestanden. Schuld daran waren einerseits eine Erkrankung (Pfeiffersches Drüsenfieber) und eine Verletzung (Bänderriss im Knöchel), andererseits aber auch seine Spielweise. „Er muss lernen auch defensiv zu arbeiten“, hatte Trainer Niko Kovac seinen Landsmann noch vor einer Woche öffentlich kritisiert, „sonst wird es hier schwer für ihn und woanders auch.“ Dem deutlichen Schuss vor den Bug folgte ein paar Tage später beim Heimspiel gegen Hoffenheim ein Vertrauensbeweis. Kovac wechselte Rebic ein und wurde nicht enttäuscht. Der Stürmer hatte tatsächlich frischen Wind gebracht. „Er hat seine Sache gut gemacht“, sagte Kovac.

Das war ein eher vorsichtiges Lob, sogar etwas unterkühlt. Und genauso wollte es Kovac auch verstanden wissen. „Einmal ist keinmal“, sagte er an diesem Dienstag über Rebic. Soll heißen: Die gute halbe Stunde gegen Hoffenheim muss jetzt endlich einmal eine Woche später bestätigt werden. Was darauf hindeutet, dass Rebic an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg mal wieder in der Anfangsformation stehen könnte. Besser als Haris Seferovic war er zuletzt in jedem Fall, auch darum hätte er es verdient. Aber bei der Eintracht bleiben die Besetzungen der Offensivpositionen ja immer öfter durchaus rätselhaft. Beim letzten Auswärtsspiel in Augsburg hatten ja überraschend Alex Meier und Branimir Hrgota gemeinsam gespielt und ihre Sache gut gemacht.

Rebic darf sich seiner Sache also nicht zu sicher sein, zumal sein Trainer die öffentliche Kritik aus der letzten Woche als pädagogische Maßnahme hinstellte. „Man muss jemand auch mal erziehen“, sagt Kovac offen. Ganz besonders, wenn der Spieler einem ans Herz gewachsen ist. Kovac war es ja, der den jungen Rebic in die kroatische Nationalmannschaft geholt und ihn bei der WM 2014 aufgeboten hatte. Kovac war es auch, der sich für den Transfer aus Florenz stark gemacht hatte und damit in eine Art „Vorleistung“ getreten ist. Nun ist Rebic am Zug. Will er über die Saison hinaus in Frankfurt bleiben, was nach den Vereinbarungen im Leihvertrag mit dem AC Florenz möglich ist, muss er nun selbst liefern.

Beim Training dieser Woche gibt Rebic sich alle Mühe. Viele andere sind dazu gar nicht in der Lage. Nicht nur seit längerem verletzte Spiele wie Guillermo Varela, Danny Blum oder Yanni Ragäsel, auch aktuelle Stammspieler müssen kürzer treten. Alexander Meier („Ich bin total verschnupft“) kann wegen einer Erkältung nicht trainieren, auch Marco Fabián durfte am Dienstag in der Kabine bleiben. Jesus Vallejo hat bei der rund zweistündigen Einheit nicht auf dem Platz gestanden, Makoto Hasebe auch nicht. Und David Abraham ist eine Viertelstunde vor Ende der Übungseinheit in die Kabine gehumpelt. Der Abwehrchef hatte sich am linken Knöchel verletzt. „Nicht so schlimm“, sagte er. Es bleibt abzuwarten, wer sich rechtzeitig bis Samstag erholt. (sp)

