Nach Attacken auf Bus: Eintracht will Revanche

Frankfurt - Im letzten Spiel der letzten Saison hatten die Wellen an der Nordseeküste hoch geschlagen. Die Frankfurter Eintracht bei Werder Bremen, das war Abstiegskampf pur mit all seiner sportlichen Dramatik, aber auch mit vielen unangenehmen und unschönen Begleitumständen. Von Peppi Schmitt

Die Fans von Werder Bremen hatten sich gegenüber dem Gegner schon vor dem Spiel von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Der Bus der Eintracht war bei der Anfahrt nicht nur aufgehalten, sondern auch mit Eiern, Bananen, Bierbüchsen und Bierbechern beworfen worden. Polizei und Ordnungskräfte hatten wenig getan, um die damals euphorisierte Menge der sogenannten „green-white-wonderwall“ unter Kontrolle zu bringen. Nur mit Mühe und eigenen Sicherheitskräften konnte verhindert werden, dass an jenem 14. Mai der Bus der Eintracht gestürmt wurde.

Nun spielen die Frankfurter wieder in Bremen. Ähnliche Vorkommnisse sind diesmal nicht zu erwarten. „Das war eine Besonderheit des Abstiegskampfes“, sagt Eintrachts Justitiar Philipp Reschke, der damals genau wie Lizenzspielerleiter Rainer Falkenhain auf die unschönen Akte reagiert hatte. Falkenhain hatte, auch mit Blick auf die unmittelbar danach bevorstehenden Relegationsspiele, einen Brief an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit dem Inhalt geschrieben, dass gerade der Mannschaftsbus vor Spielen besser geschützt werden müssten. Das klappte dann beim Spiel in Nürnberg auch gut.

Reschke wiederum hatte sich mit der Bremer Polizei schriftlich ins Benehmen gesetzt. „Wir haben vom Einsatzleiter der Bremer Polizei eine sehr qualifizierte Antwort bekommen“, sagt er, „damit ist der Fall erledigt.“ Soll wohl heißen: Ähnlich schutzlos wird kein gegnerischer Bus mehr auf den letzten hundert Metern zum Weserstadion sein. Die Spieler, die damals dabei waren, haben freilich die 90 Minuten auf dem Rasen und das Drumherum noch in schlechter Erinnerung behalten. „Letztes Jahr hat Bremen uns geschlagen, dafür wollen wir Revanche“, sagt Torwart Lukas Hradecky, gerade die Anfahrt mit dem Bus habe er „nicht vergessen.“ Es sei für ihn als Finne neu gewesen, „dass der Bus mit Eiern beworfen wurde, so extrem habe ich das noch nicht erlebt.“

Der eine oder andere Spieler habe sich womöglich in den folgenden 90 Minuten von den Umständen beeinflussen lassen. Deshalb gelte es nun, eine sportliche Antwort zu geben. „Ich hoffe meine Mitspieler denken genauso“, sagte der Torwart in einem Interview mit der Bild-Zeitung, „vielleicht sollten wir darüber noch einmal konkret sprechen, damit wir uns dessen alle bewusst sind.“ Der Trainer hält davon wenig. „Das ist passé“, sagt Niko Kovac, „ich lebe nicht in der Vergangenheit, die Gegenwart ist äußerst gut und ich hoffe, dass die Zukunft noch besser wird.“

