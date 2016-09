Eintracht will rotieren: Chance für Seferovic und Rebic

„Wir müssen effektiv sein“

Frankfurt - Die Niederlage von Darmstadt hatte bei der Frankfurter Eintracht während der gesamten Trainingswoche aufs Gemüt geschlagen. „Das war in den Köpfen, auch in meinem“, gibt Trainer Niko Kovac zu, „warum, wieso, weshalb ist das passiert?“. Nun kommt Bayer Leverkusen. Von Peppi Schmitt

Die mangelnde Chancenverwertung wurde bei der Analyse des Derbys schließlich als Hauptgrund für die Niederlage herausgefiltert. „Das hätte nicht passieren dürfen“, sagt Kovac. Und hat versucht, den Fokus der Spieler in den letzten Tagen immer mehr auf das Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen zu richten. Mit Ausnahme von Slobodan Medojevic, der wegen Schmerzen im Knie geschont werden muss, und Joel Gerezgiher, der sich mit Muskelbeschwerden plagt, sind alle zuletzt angeschlagenen oder erkrankten Spieler ins Training zurückgekehrt. Michael Hector wird fehlen, der noch ein Spiel gesperrt ist. Der Frankfurter Trainer hat also ziemlich viel Auswahl vor dem Start in die „englische Woche“ mit den Begegnungen gegen Leverkusen, in Ingolstadt und gegen Hertha BSC. Er will die Chance zum Wechsel nutzen. „Wir werden sicher nicht dreimal in der gleichen Formation spielen“, kündigt er an, „das wäre zu belastend.“ Er habe vor, der Mannschaft auch durch eine „Rotation“ die Frische zu bewahren.

Wer nun gegen die „Werkself“ aus dem Team rotiert und wer rein, wollte der Trainer natürlich noch nicht verraten. Möglichkeiten bieten sich vor allem in der Offensive. Zwar wird Neuzugang Shani Tarashaj noch nicht im Aufgebot stehen, „weil er nach seiner Krankheit doch ziemlich am Boden war“, aber andere drängen ins Team. Vor allem Haris Seferovic ist eine Alternative. Kovac wiederholte seine Wertschätzung für Seferovic. „Haris ist ein Krieger auf dem Platz, er gibt sein letztes Hemd“, lobt er, „er kann und wird uns helfen, vielleicht schon gegen Leverkusen.“ Und da ist ja auch noch Ante Rebic, im Grunde so etwas wie der „Königstransfer“ des Frankfurter Sommers. Der kroatische Nationalspieler konnte in Magdeburg und gegen Schalke wegen einer Erkrankung nicht spielen und saß zuletzt in Darmstadt nur auf der Bank. Mit seinen individuellen Fähigkeiten könnte der Flügelstürmer der Richtige sein, um gegen Bayer schnelle Konter zu fahren. Für Kovac stellt sich die Frage, ob er nur personelle Wechsel vornimmt, sondern auch das System ändert.

Unabhängig von Ein- und Aufstellung aber ist das Ziel deutlich gesteckt. „Zu Hause wollen wir unsere Spiele gewinnen“, sagt Kovac, „wir wissen ja, dass wir uns auswärts schwer tun.“ Der ehemalige Leverkusener Profi weiß natürlich auch, welche schwere Aufgabe auf ihn und seine Mannschaft zukommt. „Laufstark und aggressiv “ sei der Gegner, „sie lauern immer darauf, die zweiten und dritten Bälle zu bekommen.“ Nun wird auch diesmal nur mit einem Ball gespielt. Gemeint sind die Versuche der schnellen Balleroberung durch die Bayer-Mannschaft. Aber Kovac hat gerade beim 2:2 der Leverkusener am Mittwoch in der Champions-League gegen Moskau auch Schwächen erkannt. „Hinten lassen sie das eine oder andere zu“, sagt der Frankfurter Trainer. Es komme deshalb darauf an, die wenigen eigenen Chancen eiskalt zu nutzen. Anders als gegen Schalke, anders vor allem als in Darmstadt. „Wir müssen effektiv sein“, fordert Kovac. Und: Die offensive Einstellung des Gegners könnte der Eintracht „entgegen kommen“, glaubt er. Bei allem Selbstbewusstsein sieht der Frankfurter Trainer seine Mannschaft aber „klar in der Außenseiterrolle“.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Huszti, Mascarell - Gacinovic, Meier, Rebic – Seferovic. Bank: Lindner – Regäsel, Zorba, Fabián, Hasebe, Blum, Hrgota.

