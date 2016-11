Yanni Regäsel übt Kritik am Trainer Niko Kovac

„Es gibt keinen Grund, dass man mich draußen lässt“

Frankfurt - In der vergangenen Winterpause holte die Frankfurter Eintracht Yanni Regäsel aus Berlin. Mittlerweile ist der Rechtsverteidiger auf dem Abstellgleise gelandet und kritisiert nun seinen Trainer Niko Kovac.

Am Donnerstag spielt die Frankfurter Eintracht im Stadion am Bornheimer Hang gegen den FSV Frankfurt. Am Vormittag wird sich die Mannschaft zu einem lockeren Aufgalopp treffen, danach soll entschieden werden, ob auch Yanni Regäsel, der heute wegen Adduktorenproblemen nur Lauftraining absolvieren konnte, mitspielen kann oder nicht. Für den ehemaligen Berliner wäre es sicher gut, mit Leistung auf dem Platz zu überzeugen, nachdem er via Bild-Zeitung deutliche Kritik an Trainer Kovac geübt hat. „Ich bin der Meinung, ich trainiere gut, es gibt keinen Grund, dass man mich draußen lässt“, hat er gesagt, „ich denke, bei Armin Veh wäre ich sicher durchgestartet.“ Der ehemalige Trainer Veh hatte Regäsel im vergangenen Winter aus Berlin geholt und ihn auch häufig in der der Anfangself aufgeboten. Unter Kovac aber ist der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger ins zweite Glied abgerutscht.

Lesen Sie heute auch: Niko Kovac: Neuer Vertrag unter dem Weihnachtsbaum Nur im Pokal gegen Ingolstadt hat er gespielt, häufig hat er nicht einmal im Kader gestanden. Eine Erklärung habe er dafür nicht. „Der Trainer hat mit mir bisher noch nicht geredet“, beschwert er sich. Regäsel hat sich fest vorgenommen, um seine Chance zu kämpfen. „ich warte bis Winter, dann müssen wir uns zusammensetzen“, sagt er. Sein Vertrag läuft noch bis 2019.

