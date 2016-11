Eintracht zurück in Bremen: Diesmal ist alles anders

„Sind eine komplett andere Mannschaft“

Frankfurt - Nein, dieses Spiel haben sie bei der Frankfurter Eintracht nicht vergessen. Nicht die Spieler, nicht die Trainer, nicht die vielen tausend Anhänger. Am 14. Mai diesen Jahres war die Eintracht nach Bremen gefahren, um den letzten noch nötigen Punkt zum Klassenerhalt zu holen. Von Peppi Schmitt

Nur ein einziger Punkt, das sollte doch nach zuvor drei Siegen in Folge, darunter das sensationelle 1:0 gegen Borussia Dortmund, möglich sein. Dumm nur, dass die Bremer einen Sieg benötigten, um sich selbst zu retten. Das Ende ist bekannt, die Eintracht unterlag 0:1, musste deshalb in die Relegation. Und schaffte da gegen den 1. FC Nürnberg den Klassenerhalt im Nachsitzen. An diesem Sonntag (17.30 Uhr) geht es für die Frankfurter wieder nach Bremen. Doch die Vorzeichen haben sich grundlegend geändert. „Wie Tag und Nacht“, hat Abwehrspieler David Abraham gerade gesagt, „wir sind eine komplett andere Mannschaft.“



Und dies in zweierlei Hinsicht. Von den 14 eingesetzten Spielern damals im Mai werden am Samstag überhaupt nur noch sechs Spieler dabei sein. Lukas Hradecky wird im Tor stehen, David Abraham, Bastian Oczipka, Makoto Hasebe und der damals eingewechselte Timothy Chandler werden verteidigen, sofern die zuletzt genannten gesund von ihren Länderspielreisen zurückkehren. Und vielleicht bekommt auch Haris Seferovic noch eine Chance. Alle anderen, die damals vergeblich versucht hatten, in der regulären Saison die Rettung fertig zu bringen, sind aktuell nicht erste Wahl, wie Yanni Regäsel und Marco Russ, oder sind nicht mehr da, wie Aleksandar Ignjovski, Carlos Zambrano, Constant Djakpa, Stefan Aigner, Luc Castaignos und Änis Ben Hatira.

Es ist also anders Personal, das für die Frankfurter in Bremen auflaufen wird. Es ist aber auch eine andere Qualität, die Trainer Niko Kovac aufs Feld bringen kann. Eine Mannschaft, die gefestigt erscheint nach einem starken ersten Drittel der Saison. Die Eintracht fährt mit dem Polster von achtzehn Punkten an die Weser, ohne den ganz großen Abstiegsdruck. Der Gegner dagegen steht immer noch der schon wieder unter Druck. Der im Mai noch als „Retter“ gefeierte Trainer Viktor Skripnik wurde längst entlassen, der damalige Manager Thomas Eichin schon gleich nach der Bremer Rettung.

Gerade die neuen Spieler der Eintracht gehen unbelastet in dieses Spiel. Jesus Vallejo, Omar Mascarell oder Ante Rebic wissen nichts von der Hektik, von der nahezu feindseligen Stimmung, die der Eintracht damals in diesem „Abstiegsfinale“ entgegengeschlagen war. Die „übrig gebliebenen“ Spieler können ihnen erzählen, wie sie in Bremen empfangen worden waren. Von der sogenannten „Green-White-Wonderwall“, die für tolle Stimmung im Stadion gesorgt, aber vor dem Spiel bei der Anfahrt der Mannschaften außer Kontrolle geraten war. Der Frankfurter Mannschaftsbus war attackiert worden, kaum beschützt von der Polizei, war deshalb zu spät ins Stadion gekommen. In der Woche nach dem Spiel hatten die Frankfurter einen Beschwerdebrief geschrieben, an Werder und die Deutsche Fußball-Liga. Von Sanktionen seitens des DFB oder der DFL gegen die Bremer ist nicht bekannt geworden.

Aufs Spiel hätten die äußeren Umstände „keinen Einfluss“ gehabt, hatte der Frankfurter Trainer später betont. Kovac wollte keine Ausreden suchen für die ebenso verdiente wie unglückliche Niederlage. Verdient, weil der Trainer auf die wohl falsche Taktik gesetzt hatte und auf „Halten“ des Ein-Punkte-Vorsprungs hatte spielen lassen und den Bremern damit die Initiative überlassen hatte. Unglücklich, weil der einzige Treffer des Spiels erst in der 88.Minute gefallen war. Papy Djilobodji hatte den Ball über die Linie gedrückt und die Eintracht in die Relegation geschickt. Von einer „Revanche“ will Kovac aber nichts wissen. Er bevorzugt lieber die konzentrierte Vorbereitung auf ein vermeintlich „normales“ Auswärtsspiel. Zuletzt haben die Frankfurter in Hamburg (3:0) und Mönchengladbach (0:0) keinen Gegentreffer zugelassen, das wäre diesmal schon wieder einen Punkt wert. Bei vielen Frankfurtern, bei Spielern, aber auch bei den Anhängern, die in Bremen fast schon traditionsgemäß nicht besonders gastfreundlich behandelt werden, gibt es dagegen schon Revanchegelüste. Noch einmal wollen die Frankfurter nicht so passiv ans Spiel herangehen, sondern ihrerseits die neu gewonnene Stärke auch im Weserstadion demonstrieren. (sp)

