Eintracht hat Gladbach im Griff

Frankfurter erkämpfen ein 0:0 beim Champions-League-Teilnehmer / Trainer Kovac: „Ich bin sehr zufrieden“

+ © Maja Hitij Mönchengladbachs Schwede Oscar Wendt (links) wird bedrängt von Eintracht Frankfurts Mexikaner Marco Fabian. - Foto: dpa © Maja Hitij

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt hat im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach ein 0:0 erkämpft. Für den Champions-League-Teilnehmer vom Niederrhein ein eher enttäuschendes Ergebnis. Von Peppi Schmitt

Die Frankfurter Eintracht hat eine gute Woche hinter sich gebracht. Dem Auswärtssieg von Hamburg und dem Pokalerfolg gegen Ingolstadt ließ sie nun ein Unentschieden bei der heimstarken Mönchengladbacher Borussia folgen. Und diesen einen Punkt, es war schon der siebte auf fremden Platz, hatten sich die Hessen vor 54 014 Zuschauer im Borussia-Park redlich verdient.

„Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert und mutig gespielt. Der Punkt ist redlich verdient. Gladbach hatte eine gute Chance, aber wir hatten auch zwei. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. „Wir können im Moment nicht kreativer sein. Wir machen technische Fehler, die wir normalerweise nicht machen. Mit viel Glück hätten wir trotzdem gewinnen können. Aber wir können nicht permanent ein Feuerwerk abliefern. Heute müssen wir mit dem Punkt leben“, sagte Gladbachs Trainer Andre Schubert.

Die Eintracht spielte abgeklärt, ruhig, sicher und souverän. Nur ein einziges Mal kam das Tor wirklich in Gefahr, doch da brachte Torwart Hradecky mit einem Reflex noch die Hände an den Ball und lenkte ihn an die Latte. Die Eintracht ihrerseits hatte auch nur eine Gelegenheit, die vergab Branimir Hrgota. Ganz stark die Fünfer-Abwehrkette um den neuen „Libero“ Makoto Hasebe, die den Gastgebern kaum etwas genehmigte.

Ganz ähnlich wie in Hamburg beim letzten Auswärtssieg hatte der Frankfurter Trainer Niko Kovac seine Mannschaft aufgestellt. In der Abwehr wurde aus einer Dreierkette in der Defensive eine Fünferkette. Dabei spielte Makoto Hasebe im Zentrum zwischen den beiden Innenverteidigern David Abraham und Jesus Vallejo. Das klappte wunderbar. Die Gastgeber hatten bis zur Pause nicht eine halbwegs vernünftige Chance. Auch deshalb wurden sie mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet.

Allerdings kamen auch die Frankfurter nur zu einer Möglichkeit. In der 25. Minute hatten sich Hrgota und Mijat Gacinovic am linken Flügel durchkombiniert. Doch der ehemalige Gladbacher schoss etwas überhastet ans Außennetz.

Auch nach der Pause blieb die Partie total offen, mit einer Frankfurter Mannschaft, die lange alles unter Kontrolle hatte. Nur zweimal entstand noch Torgefahr. In der 69. Minute hätte Mascarell fast ins eigene Tor getroffen. In höchster Not grätschte er den Ball ans Außennetz. Drei Minuten später traf Oscar Wendt mit einem mächtigen Schuss aus zehn Metern die Querlatte, Hradecky hatte die Hände noch am Ball.

Quelle: op-online.de