Eintracht ohne Gegentore mit einem „Hasen“ als Libero

Kovac über Japaner: „Du bist jetzt eine Ikone"

Frankfurt - Es ist Woche für Woche das gleiche Bild. Kaum sind die Spiele der Frankfurter Eintracht abgepfiffen, begibt sich Makoto Hasebe in der Mixed-Zone zu eins, zwei japanischen Journalisten. Die können seit einiger Zeit nur noch Gutes über den 32 Jahre alten Frankfurter in die Heimat übermitteln. Von Peppi Schmitt

Nach dem Spiel in Mönchengladbach hat der Frankfurter Trainer Hasebe ganz besonders geadelt. „Ich hatte früher bei RB Salzburg Tsuneyasu Miyamoto als Spieler, er war jahrelang Kapitän der Nationalmannschaft und eine Ikone“, sagte Kovac, „ich habe Hasi gesagt, jetzt bist du eine Ikone.“ Kapitän Japans ist Hasebe sowieso schon seit Jahren, er hat 101 Länderspiele absolviert und ist ein absoluter Star in seiner Heimat.

Lesen Sie heute auch: Kovac und die Eintracht: Reifeprüfung abgelegt Kovac sagt „Hasi“ zu Hasebe, die Kollegen sagen „Hase“ und die Journalisten fast liebevoll „HaseB“. Wie auch immer, aktuell ist er so wertvoll wie noch nie in seiner Frankfurter Zeit. Ob Fünferkette, Dreierkette oder Libero – die taktischen Bezeichnungen der Frankfurter Abwehrstrategie sind ganz unterschiedlich. Sie treffen alle zu und sie haben in diesen Wochen alle einen gemeinsamen Nenner, nämlich Makoto Hasebe. Das war nicht immer so und war noch nicht einmal vor wenigen Wochen so zu erwarten, als er wieder einmal von einer seiner langen Länderspielreisen, diesmal aus Neuseeland, zurückgekehrt war (Kovac: „Das war eine Odysee“). Gegen die Bayern musste Hasebe zuschauen. „Er war müde und platt“, hatte der Trainer gesagt. In den letzten drei Begegnungen aber hat Hasebe wieder gespielt.

Und eine neue Rolle eingenommen, in der Zentrale der Abwehr, zwischen den beiden Innenverteidigern David Abraham und Jesus Vallejo. „Das habe ich vorher noch nie gespielt“, gab er in Mönchengladbach lächelnd zu, „aber es macht Spaß.“ Jede andere Aussage hätte bei dem immer höflichen Japaner auch überrascht. Spaß ist das eine, Klasse das andere. Und Hasebe hat es klasse gemacht. 3:0 in Hamburg, 0:0 gegen Ingolstadt, 0:0 in Mönchengladbach – kein Gegentor also in drei Spielen mit einem Hasen als Libero – das ist eine überragende Bilanz. Und zeigt die Flexibilität des Spielers. Unter Kovacs Vorgänger Armin Veh hatte er eine zeitlang als rechter Verteidiger aushelfen müssen, seine eigentliche Position liegt im defensiven Mittelfeld. Und jetzt spielt er in der Abwehrmitte. Solche Spieler braucht Kovac. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich, dass die Eintracht versuchen wird, den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern.

