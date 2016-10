Kovacs Frontalangriff: „Bedingungen sind zweitklassig“

Kritik an Infrastruktur im Stadion

Frankfurt - Die heutige Pressekonferenz vor dem Spiel beim HSV hat Eintracht-Trainer Niko Kovac zu einer Generalabrechnung mit den Bedingungen in der WM-Arena genutzt. Diese seinen höchstens „zweitligareif“ und würden die Arbeit der Eintracht Tag für Tag erschweren.

Die Frankfurter Eintracht will den zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit Trainer Niko Kovac unbedingt verlängern. Dies hat Sportvorstand Fredi Bobic schon vor zwei Wochen erklärt. Auch der 45 Jahre alte kroatische Fußball-Lehrer ist nicht abgeneigt, will in den angelaufenen Gesprächen neben sportlichen und wirtschaftlichen Belangen aber auch die infrastrukturellen Probleme behandelt wissen. Die Bedingungen im Frankfurter Stadion seien höchstens „zweitligareif“ und würden die Arbeit der Eintracht Tag für Tag erschweren. Der eigenen Jugend gehe es am neu erbauten Riederwald inzwischen „viel besser“.

Lediglich beim Nachbarn in Darmstadt gebe es ähnlich schlechte Bedingungen, schimpfte Kovac. „Die Darmstädter sagen immer, sie haben nichts, aber wir sind nicht weit davon entfernt“, sagte er, „es ist nicht gut, nein, es ist schlecht.“ Es geht vor allem um die Räumlichkeiten im zweiten Stock der Arena, um die Geschäftsstelle, die Kabinen, die Büros und die Funktions- und Besprechungszimmer. „Zu wenige Räume, zu wenig Platz, alles vollgestellt, schlechte Belüftung“, so Kovacs Mängelliste, „man erwartet von uns guten Erstligafußball mit Zweitliga-Mitteln.“ Der Kraftraum ist zu klein, die Sauna liegt direkt neben der Küche, die Waschmaschine steht neben dem Ballraum. „Und ich weiß nicht, wann die Belüftung das letzte Mal gereinigt worden ist“, redete sich der Eintracht-Coach in Rage, womöglich seien seine Spieler deshalb immer wieder krank. Auch ein Umzug in die Spielkabinen im Bauch der Arena kommt nicht in Frage, weil dann alle anderen Räume zu weit entfernt wären, zudem jeden Tag genau in diesem Bereich Führungen stattfinden.

Kovac erwartet, „dass der Vorstand diese Probleme angeht.“ Und trifft dabei auf offene Ohren. Dass die Eintracht sich auf dem Gelände auch wegen der vielen Veranstaltungen nicht besonders wohlfühlt, weil sie sich als Hauptmieter zu wenig wertgeschätzt fühlt, ist kein Geheimnis. Schon seit einiger Zeit gibt es Überlegungen für einen Neubau der Geschäftsstelle inklusive Kabinen auf dem Gelände der Arena. Das Gebäude am Schwimmbad und der Platz der kaum genutzten Tennisanlage kämen dafür in Frage. Kovac ist nun in die Offensive gegangen. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt er und kritisiert gleich mal auch die Trainingsplätze. Dass nur einer, jener an der Wintersporthalle, mit einer Rasenheizung ausgestattet sei, könne keine Zukunftslösung sein. „Irgendwann im März sieht es so aus, dass man dort keinen gescheiten Pass mehr spielen kann“, sagt er, „es muss also viel passieren.“ Selbst wenn er seinen Vertrag verlängern wird, ist es durchaus realistisch, dass er von all jenen Neuerungen, die er nun auch persönlich in der Öffentlichkeit angeschoben hat, gar nicht mehr selbst profitiert. „Das ist egal“, sagt er, „es ist wichtig für die Zukunft der Eintracht“.

