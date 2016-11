Lob und Begeisterung nach dem 1:0 gegen Köln

Mit Ellbogen und Libero:

Frankfurt - 3:0 in Hamburg, 0:0 nach 120 Minuten im Pokal gegen Ingolstadt (Sieg im 11-m-Schießen), 0:0 in Mönchengladbach, 1:0 gegen den 1.FC Köln – zum vierten Mal in Folge ist die Frankfurter Eintracht ohne Gegentor geblieben. Von Peppi Schmitt

Das hat es seit dem Bundesligagründungsjahr 1963 bei den Frankfurtern nicht mehr gegeben, haben Statistiker herausgefunden. Das Publikum ist begeistert, hat die in der letzten Saison erkaltetet Liebe zur Eintracht wieder entdeckt. Denn diese Abwehrstärke beruht nicht auf einer defensiven Grundeinstellung oder auf einer Wiederbelebung des einst so unbeliebten italienischen Catenaccio, sondern sie geht einher mit durchaus attraktivem Spiel, mit überfallartigen Angriffen, die sich abwechseln mit hohem Pressing, um den Gegner früh unter Druck zu setzen. Und trotz des sportlichen Erfolgs, der die Eintracht ins obere Drittel der Tabelle gespült hat, bleibt Bescheidenheit Trumpf. „Ich schaue nur nach unten“, versichert Trainer Niko Kovac, „wir haben acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und den wollen wir bis zur Winterpause halten oder ausbauen.“

Für Heribert Bruchhagen ist genau diese Einstellung des 45 Jahre alten Trainers ein Hauptgrund für die Erfolgswelle, auf der die Frankfurter schwimmen. „Niko Kovac hat entscheidenden Anteil“, sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Eintracht, der zum ersten Mal als Sky-Experte in der Arena war, „er ist sehr glaubwürdig und seine Mischung aus Sachkenntnis und Bescheidenheit tut der Mannschaft gut.“ Bruchhagen hat als „Insider“ zum ersten Mal von draußen auf die Eintracht geschaut und war „hocherfreut“. Es sei toll, „wie sich das Leistungsbild einzelner Spieler zum Positiven verändert hat.“ Der einstige Eintracht-Chef nannte vor allem die beiden Verteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka als leuchtende Vorbilder, „aber auch Mijat Gacinovic und Marco Fabián.“

Fredi Bobic war nach dem Sieg ebenso entspannt wie sein Vorgänger. Die Art und Weise des Auftretens der Mannschaft habe ihm ein „schönes Gefühl“ gegeben. Während der eine oder andere in der Vorstandsloge sehr nervös gewesen sei beim Kampf nach der Halbzeit, habe er das Spiel trotz der Spannung genießen können. „Es gibt nicht immer Champagner-Fußball“, sagte der Frankfurter Sportvorstand, „man muss auch mal richtig kämpfen und ackern und die Ellbogen ausfahren, das ergibt dann die schönsten Siege.“ Manchmal sei ein solcher „Arbeitssieg“ schöner und besser als ein „glanzvolles 3:0“.

Keine Frage, es war ein Arbeitssieg, noch dazu glücklicher. „Aber verdient“, wie Trainer Kovac es einschätzte. Einer starken und dominanten ersten Halbzeit war eine schwächere zweite gefolgt. Geholfen hat der Eintracht das frühe Führungstor. Mijat Gacinovic hatte seinen ersten Bundesligatreffer für die Eintracht selbst vorbereitet, als er den Ball auf Außen zu Chandler brachte. Dessen Flanke wurde von Nationalspieler Jonas Hector abgefälscht, der 1,73 Meter kleine Gacinovic kam in der Mitte mit dem Kopf eher an den Ball als der Kölner Torwart Timo Horn. „Es ist Wahnsinn, dass mir bei diesem Publikum das Siegtor gelungen ist“, sagte der 21 Jahre alte Serbe, „aber so richtig schwer war es nicht mehr.“

Die Frankfurter Abwehrstärke hat mit der Klasse einzelner Spieler zu tun, wie zum Beispiel dem famosen Spanier Jesus Vallejo. Sie hat mit der Formsteigerungen einzelner Spieler zu tun, wie bei Chandler und Oczipka. Und sie hat etwas mit dem neuen System zu tun. Seit ein paar Begegnungen vertraut Kovac auf einer Fünferkette, die bei eigenem Ballbesitz zu einer Dreierkette wird. Er hat darin eine Rolle für Makoto Hasebe gefunden, die dem Japaner auf den Leib geschneidert ist. Hasebe, in seiner Heimat verehrt wie einst Franz Beckenbauer bei uns, spielt jetzt auch wie Beckenbauer. Er ist Libero, freier Mann, mal vor der Abwehr, mal zwischen den Innverteidigern, mal hinter der Abwehr. „Hut ab, wie der Trainer das hingekriegt hat“, sagt Torwart Lukas Hradecky, einer der Hauptprofiteure des Defensivbollwerks, „es ist schön, Teil dieser Mannschaft zu sein.“

Kovac führt die positiven „Nullnummern“ nicht nur auf die Abwehr zurück. „Alle arbeiten defensiv, das ist der Schlüssel“, sagt er. Die Mannschaft fühle sich „sehr sicher“ in dieser Spielordnung. So sei es diesmal im taktischen Verbund gelungen, den Kölner Torjäger Anthony Modeste weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Auf der Gegenseite war es Alex Meier nicht besser ergangen. Der läuferische Aufwand, vor allem in der ersten Halbzeit, war an die Substanz gegangen. „Mir war klar, das bei Alex oder Szabi Huszti oder Mijat Gacinovic die Kräfte nicht 90 Minuten reichen würden“, zeigte der Trainer Verständnis und lobte: „Alle haben wieder alles gegeben, auch die Eingewechselten“. Es ehrt den Frankfurter Trainer, dass er später auch den Faktor „Glück“ ansprach. Denn als Bastian Oczipka in der ersten Halbzeit den Ball mit dem Ellbogen gespielt hatte, hätte es Elfmeter geben müssen. „Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, gab Kovac zu. (sp)

