FSV bezwingt Eintracht

Frankfurter Erstligist verliert Stadtduell

+ © Hübner Cagatay Kader, zweifacher Torschütze für den FSV Frankfurt, läuft Eintracht-Verteidiger Michael Hector davon. © Hübner

Frankfurt - Die Freundschaftsspiele in den Länderspielpausen sind nicht so das Ding der Frankfurter Eintracht. Vor ein paar Wochen gab es beim Zweitligisten SV Sandhausen ein 1:3. Von Peppi Schmitt

Und gestern Abend tat sie sich auch beim Nachbarn FSV Frankfurt ausgesprochen schwerund unterlag bei dem Drittligisten vor rund 1500 Zuschauern mit 2:3 (1:2). Eintracht-Trainer Niko Kovac war nicht gerade glücklich. „Das Ergebnis ist sekundär“, sagte er, „aber es ärgert mich schon, dass wir so einfach verlieren“. Gerade die Abwehrleistung gab ihm einige Rätsel auf. „Wir spielen in der Bundesliga dreimal zu Null und kriegen in zwei Freundschaftsspielen sechs Gegentore“, sagte Kovac, „das muss nicht sein.“

Auf insgesamt elf Profis hatte der Eintracht-Trainer verzichten müssen, zehn sind auf Länderspielreise, Yanni Regäsel ist verletzt. Dennoch hatte der Bundesligist mit Alexander Meier, David Abraham, Bastian Oczipka und Szabolcs Huszti vier Stammkräfte auf dem Platz. Das zuletzt so erfolgreiche System mit einer Dreierkette hatte Kovac beibehalten, Hector, Abraham und Zorba sollten dicht halten. Das gelang nicht besonders gut. Ausgerechnet der ehemalige Eintracht-Kapitän Patrick Ochs brachte die Schwarz-Blauen in Führung (35.). Nur zwei Minuten später gelang Branimir Hrgota mit seiner ersten guten Aktion zwar ein herrliches Tor zum 1:1. Doch kurz darauf köpfte Cagatay Kader eine Ochs-Flanke zum 2:1 ein (40.). Dann ließ Kader auch noch Michael Hector stehen wie einen Anfänger und erhöhte auf 3:1 (58.). Hrgota gelang nur noch das 3:2 (76.).

FSV: Pellowski - Schachten (78. Schmitt) , Barry (78. Andacic), Schorch, Schäfer (46.Schleusener) - Heitmeier (46.Burdenski)- Ochs (46.Bahn) , Graudenz (46.Fischer) , Corbin (46.Stark) - Kader (60.Morabet), Deville (46.Chihi)

Eintracht: Bätge - Hector, Abraham (46.Knothe), Zorba - Thiel (46.Bunjaki), Huszti (46.Mascarell), Medojevic (71.Blanco-Loepz), Oczipka (46.Rebic)- Barkok, Hrgota(84. Cvijetkovic) - Meier

Tore: 1:0 Ochs (35.),. 1:1 Hrgota (37.), 2:1 Kader (40.), 3:1 Kader (58.), 3:2 Hrgota (76.)

