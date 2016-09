„Intensive Läufe“ gesteigert

Sportlicher Aufschwung bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt - Die vermeintlich neue Laufstärke der Frankfurter Eintracht wird als einer der Hauptgründe für den sportlichen Aufschwung angeführt. Das klingt logisch und trifft dennoch nicht den Kern.

Denn die Frankfurter sind in vier der fünf bislang absolvierten Spiele weniger gelaufen als ihre Gegner und nur beim Heimsieg gegen Leverkusen minimal mehr (113,9 Kilometer zu 113,7 km). Es muss also andere Gründe geben. Bei den Frankfurtern liegt das auf der Hand. Zum einen ist die Mannschaft besser organisiert als noch in der vergangenen Saison, zum anderen haben einzelne Spieler wie Timothy Chandler oder Bastian Oczipka ihre persönliche Form verbessert. Der eine oder andere Zugang hat zudem die Qualität des Teams erhöht.

Und, da kommt doch wieder die Statistik ins Spiel, die Frankfurter Spieler rennen schneller als letzte Saison. Denn die Werte der sogenannten „intensiven Läufe“ sieht die Eintracht-Profis meist vorne. Sie spurten und attackieren mehr. Auch das ist ein Erfolgsgeheimnis. sp

