Kommentar: Abzocke mit Bezahlkarten

Zwei Bier, eine Wurst, Karte auflegen und schon ist der nächste Fan an der Reihe. Dank der Bezahlkarten geht es in vielen Stadien ruckzuck. Für regelmäßige Besucher ist dies sicher ein Vorteil, wird die Wartezeit doch verkürzt. Von Daniel Schmitt

Aber was ist mit Zuschauern, die nur einmal kommen? Die müssen gleich dreimal anstehen: Beim Karten-, beim Getränkekauf und schließlich, um an ihr Rückgeld zu gelangen. Genau an diesem Punkt setzt die Abzocke ein. Durch zu wenig Personal entstehen nach dem Spiel lange Schlangen. Doch welcher Fan stellt sich wegen drei, vier Euro tatsächlich an? Die Wenigsten. Das Gros tritt lieber den schnellen Heimweg an. Einen möglichen Lösungsansatz zeigen die Stadien in Dortmund und Berlin: Regelmäßige Besucher können dort auf Bezahlkarten zurückgreifen, für Einmalgänger gibt es genügend Bargeld-Kassen. Klingt einleuchtend, war bisher aber nicht im Sinne vieler Betreiber, da dafür mehr Personal benötigt wird. Doch wenn ein System in Dortmund und Berlin funktioniert, muss es auch in München und Frankfurt möglich sein.