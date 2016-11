Kritik an Bezahlkarten im Stadion von Eintracht Frankfurt 

Restguthaben-Problematik

Frankfurt - Kritik ist auch gegen die Bezahlkarten im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt laut geworden. Wer sich in der Commerzbank-Arena Getränke oder Snacks kaufen möchte, braucht üblicherweise eine Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Diese Karte muss mit Geld aufgeladen werden. Nach dem Besuch kann das Restguthaben ausgezahlt werden. Das ist nach einem Test von ARD-Radio-Recherche Sport und Verbraucherschützern in Frankfurt nicht unproblematisch wegen zu langer Wartezeiten, zu wenig Personal, zu wenigen Rückgabestellen sowie einer Gebühr für die Rücküberweisung des verbliebenen Kartenguthabens. Mit dem Restguthaben auf den Chipkarten entstehe den Vereinen ein lukratives Zusatzgeschäft, monieren die Verbraucherschützer. Mit den Vorwürfen konfrontiert, kündigte die Betreiber-Firma an, den Missständen sofort entgegenzuwirken. Der Betreiber verwies darauf, dass es in Frankfurt bald eine App fürs Handy geben solle, damit das Bezahlen im Stadion schneller geht.

Die Verbraucherzentrale Hessen prüft einem hr-Bericht zufolge dennoch rechtliche Schritte. Kritik richtet sich auch gegen bargeldlose Bezahlsysteme in den Bundesliga-Stadien in München, Augsburg, Gelsenkirchen, Dortmund und Berlin. Laut der ARD-Recherche gibt es in der Bundesliga in zwölf von 18 Stadien ein bargeldloses Bezahlsystem, in der Zweiten Bundesliga sind es demnach sechs. Darmstadt 98 ist von der Kritik nicht betroffen, im Stadion der „Lilien“ wird bar bezahlt. (dpa)

