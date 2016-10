Nach Blocksperre: Ultras planen Protestmarsch zum Stadion

„Los werden sie uns niemals“

Beim Spiel gegen Schalke versammelten sich die Frankfurter Ultras im Oberrang, der Fanblock war gesperrt.

Frankfurt - Fans von Eintracht Frankfurt wollen am Samstag vor dem Stadion gegen ihren Ausschluss vom Bundesliga-Spiel gegen den deutschen Fußball-Meister Bayern München protestieren. Das geht aus einem Aufruf der „Ultras Frankfurt“ hervor.

Am Samstag beim Spiel der Frankfurter Eintracht gegen den FC Bayern München dürfte sich nicht nur im Stadion, sondern auch abseits davon Spannendes abspielen: Laut eines Aufrufs der Ultras Frankfurt wollen sich die Anhänger zunächst in der Frankfurter Innenstadt treffen und danach gemeinsam zur Frankfurter Arena fahren. Der Grund: Es soll gegen die Kollektivstrafe des DFB protestiert werden, nach der am Samstag ein Fanblock frei bleiben muss. „Gemeinsam wollen wir mit der S-Bahn zum Waldstadion fahren, um dort Präsenz zu zeigen. Egal, wie oft sie uns bestrafen: Los werden sie uns niemals“, hieß es in dem Schreiben. Die Ultras hätten sich ein Alternativprogramm überlegt, um das Spiel gemeinsam schauen zu können. „Je mehr wir werden, desto eindrucksvoller ist das Zeichen gegen Kollektivstrafen“, teilten die Fans mit.

Lesen Sie auch: Eintracht seit 756 Minuten ohne Tor gegen die Bayern Bei den Eintracht-Verantwortlichen ist man nicht wirklich begeistert von diesen Plänen. „Wir sehen das mit gemischten Gefühlen“, sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann der „Bild“. „Jede Provokation, die von dieser Gruppe ausgeht, ist für Eintracht Frankfurt nicht gut.“ Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte den Verein nach den Fan-Ausschreitungen während des DFB-Pokalspiels beim 1. FC Magdeburg dazu verurteilt, den Fanblock bei den nächsten Heimspielen gegen Bayern München (Bundesliga) und den FC Ingolstadt (DFB-Pokal) zu schließen.

Am Montag hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Teilausschluss von Eintracht-Anhängern für das Bayern-Spiel und die Pokalpartie gegen den FC Ingolstadt bestätigt. Ein Antrag der Eintracht auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde abgelehnt. Die Eintracht-Ultras wollen nun gegen diese Form der Kollektivstrafe protestieren. Da viele Ultras gar keine Dauerkarte im gesperrten Block 40 haben, sondern an einem anderen Ort in der Fankurve, könnten beim Topspiel gegen den Rekordmeister deutlich mehr Plätze frei bleiben. (dpa/dani)

