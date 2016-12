Ordonez soll kommen, Chandler will bleiben

Alle Mann an Bord vorm Spiel in Wolfsburg

Frankfurt - Anderson Ordonez ist in Frankfurt und wird ziemlich sicher im neuen Jahr auch für die Eintracht spielen. Der bald 23 Jahre alte Abwehrspieler aus Ecuador hat heute den sportmedizinischen Test absolviert und soll einen Vertrag bis zum Sommer 2020 bekommen. Von Peppi Schmitt

Als Ablösesumme ist eine Million Euro an den Club Barcelona SC Guayaquil im Gespräch. Die Eintracht hat den Transfer, der in südamerikanischen Medien bereits als perfekt gemeldet wird, allerdings noch nicht bestätigt. Das eine oder andere Detail sei noch zu klären, verlautete vom Klub. Derweil die Bosse Fredi Bobic und Bruno Hübner schon fürs neue Jahr planen, muss sich Trainer Niko Kovac noch auf die beiden restlichen Spiel in diesem Jahr konzentrieren. Und kann dabei mit Ausnahme des gesperrten Timothy Chandler auf alle Spieler aus den letzten Wochen zurückgreifen. Beim heutigen Training waren auch all jene wieder mit an Bord, die in den Tagen zuvor wegen Verletzungen oder Erkrankungen geschont worden waren. David Abraham, Jesus Vallejo, Makoto Hasebe, also die komplette Abwehr, Alexander Meier und Marco Fabián können beim Auswärtsspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg mit dabei sein.

Vordringlichste Aufgabe des Trainers wird es sein, Chandler zu ersetzen. „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagt Chandler selbst, „der Trainer wird schon einen finden.“ Dabei sind Überraschungen nicht ausgeschlossen. Es ist schon erstaunlich, welchen Stellenwert sich gerade Chandler in dem nun bald zu Ende gehenden Fußballjahr erarbeitet hat. Längst gilt der 26 Jahre alte Deutsch-Amerikaner als absoluter Stammspieler, ist wegen seinen konstant guten Leistungen quasi unersetzlich. Das liegt natürlich auch daran, dass seine direkten Konkurrenten Guillermo Varela und Yanni Regäsel verletzt sind, in erster Linie aber an der Leistungsexplosion, die er hinter sich hat. „Ich habe nie aufgegeben, habe hart gearbeitet und jeden Tag geschuftet“, erklärt er sein ganz persönliches „Erfolgsgeheimnis“. Die körperliche Fitness ermöglicht es ihm, die komplexe Rolle auf der rechten Seite fast optimal auszufüllen. Gerade er hat die Gelegenheit der siebenwöchigen Vorbereitung nahezu optimal genutzt. Endlich einmal musste er in der Sommerpause nicht für die US-amerikanische Nationalmannschaft spielen, eine leichtere Verletzung hat das verhindert.

Im nächsten Sommer wird das wohl wieder anders sein. Dann spielen die Amerikaner wieder um den „Gold-Cup“. Und Chandler ist wahrscheinlich dabei. Vor zwei Wochen hat ihn der neue Trainer der USA, Bruce Arena, in Frankfurt besucht. „Wir haben besprochen, wie es weitergeht“, sagt Chandler. Der Nachfolger des entlassenen Jürgen Klinsmann hat dabei klargestellt, dass Gerüchte, er würde vermehrt auf einheimische Spieler setzen, nicht der Wahrheit entsprechen. „Wer Leistung bringt, wird nominiert“, hat er Chandler erklärt. Der Frankfurter will sich daran halten und seine Leistungen noch steigern. Denn so ganz zufrieden ist er mit sich selbst noch nicht. „Ich könnte ja mal ein Tor schießen“, hat er sich vorgenommen. Nicht nur Trainer Kovac hat in den letzten Monaten großes Vertrauen zu Chandler entwickelt, auch sein Stellenwert bei den Zuschauern ist gewaltig gestiegen. „Ich freue mich, dass ich jetzt auch bei den Fans gut ankomme“, gibt er zu, „die Leute sehen eben, dass ich in jeder Sekunde alles gebe für den Verein.“

Geht es nach Chandler soll die Zusammenarbeit über diese Saison hinaus fortgesetzt werden. Der Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung soll es noch in der Winterpause geben. Chandler setzt dabei auf eine Einigung. „Umso schneller, umso besser“, sagt er, „wenn ich meiner Frau und der Familie bald sagen kann, wo ich in Zukunft spiele, dann sind alle glücklich.“ Mit anderen Vereinen habe er im Übrigen bislang nicht gesprochen. Zwischenzeitlich soll es ja mal ein Angebot vom AS Rom gegeben haben, doch Chandler, der schon in der Jugend für die Eintracht gespielt hat, ist ziemlich verwurzelt in der Region. Am Samstagabend, wenn die Mannschaft versucht, in Wolfsburg die Erfolgsserie fortzusetzen, wird er zu Hause auf dem Sofa sitzen und den Kollegen die Daumen drücken. „Ruhig sitzen kann ich da nicht“, gibt er zu, „ab und zu muss mich mal raus auf die Terrasse, um mich abzukühlen“. Dabei ist er vom Erfolg überzeugt. „Ich weiß, dass die Jungs dort was holen“, sagt er. Und am nächsten Dienstag beim Derby gegen Mainz 05 darf er dann wieder auf dem Platz helfen.

