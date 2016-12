Pirmin Schwegler: „Von der Eintracht bin ich überrascht“

Ehemaliger Kapitän kehrt mit Hoffenheim zurück

Frankfurt - Zehn Wochen war Pirmin Schwegler außer Gefecht. Beim Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim am 11. September in Mainz hat sich der Mittelfeldspieler einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Der ehemalige Kapitän der Eintracht wäre beim Spiel am Freitag gerne dabei. Von Peppi Schmitt

Seit gut vierzehn Tagen ist Schwegler nun wieder im Mannschaftstraining, gerade rechtzeitig, um sich ein paar zarte Hoffnungen zu machen, an diesem Freitag (20.30 Uhr) beim Auswärtspiel gegen die Frankfurter Eintracht zumindest einen Bankplatz zu ergattern. „Ich wäre natürlich gerne dabei“, sagt der ehemalige Kapitän der Eintracht, „aber ich weiß wirklich nicht, ob es bis Freitag reicht.“

Eher nicht, denn die TSG 1899 Hoffenheim in Person von Trainer Julian Nagelsmann hat keine personelle Not, muss also auch keinerlei Risiko bei einem lange verletzten Spieler wie Schwegler eingehen. Die Hoffenheimer kommen ungeschlagen in die Frankfurter Arena. In den ersten beiden Saisonspielen hatte Schwegler noch auf dem Platz zu dieser Serie beitragen können, dann kam die Verletzung dazwischen. „Jetzt ist alles wieder gut“, sagt er und hofft, dass sein Team auch den Ausflug an den Main ohne Niederlage überstehen wird.

Alle in Hoffenheim stellen sich auf eine große Herausforderung ein, der Respekt vor der Eintracht ist groß. „Wer hätte denn gedacht, dass dieses Spiel ein Spitzenspiel sein wird?“, fragt Schwegler, „daran kann man ablesen, welche guten Entwicklungen die beiden Vereine genommen haben.“ Den Erfolg der Eintracht hatte er freilich so nicht erwartet. „Ich bin schon ein bisschen überrascht“, gibt er zu, „denn es hat ja doch einen großen personellen Umbruch gegeben.“ Ganz offenbar seien viele Personalentscheidungen „in die richtige Richtung gegangen“. Gerade die Arbeit von Niko Kovac imponiert ihm. Der Eintracht-Trainer hinterlasse einen „tollen Eindruck“, längst sei der Bundesliga klar geworden, dass die Erfolge der Eintracht „kein Zufall sind“ und auch „mit Glück nichts zu tun haben“. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler erwartet ein Spiel auf hohem taktischem Niveau. „Beide Trainer sind sich da ähnlich“, sagt Schwegler, „beide stellen ihre Mannschaften auf den Gegner immer gut ein“.

Mit 29 Jahren ist Schwegler genauso alt wie sein Trainer Julian Nagelsmann. Als Problem habe er dies nie wahrgenommen, auch nicht, als Nagelsmann ihm vor der Saison die Kapitänsbinde abgenommen hatte und Gerüchte aufgekommen waren, der jüngste Bundesligatrainer habe keine sportliche Verwendung mehr für Schwegler. An den Gerüchten war nichts dran, an der gegenseitigen Wertschätzung hatten sie sowieso nichts verändert. „Das Alter des Trainers hat nie eine Rolle gespielt“, versichert Schwegler, „jeder hat doch gleich gemerkt, was er fachlich draufhat.“ Auch deshalb sei er nun selbst „sehr gespannt“, wie das am Freitagabend auf dem Rasen aussehen werde.

Schwegler kann seinen Hoffenheimer Kollegen genau erklären, was sie erwartet. „Das Publikum trägt die Eintracht“, glaubt er, „ich durfte es ja selbst erleben, wie die Unterstützung dann eine Mannschaft nach vorne pusht“. Die Stimmung in der Arena ist ihm unvergessen geblieben. Pirmin Schwegler hat von 2009 bis 2014 fünf Jahre für die Eintracht gespielt. Er hat den letzten Abstieg 2011 mitgemacht, dann den Aufstieg ein Jahr später und den Durchmarsch bis in den Europapokal. 128 Pflichtspiele hat er für die Eintracht bestritten, dabei sechs Tore erzielt. Wenn er nun zurückkehrt, werden ihn die Eintracht-Fans mit Beifall empfangen.

