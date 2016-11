Stabilität und Variabilität

Die Depression der letzten Saison hat sich in Frankfurt in Euphorie verwandelt. Aus einem Beinahe-Absteiger entwickelte sich die Frankfurter Eintracht binnen weniger Monate zu einem ernsthaften Anwärter für einen internationalen Startplatz.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Eintracht diese Saison das Potential für einen einstelligen Tabellenplatz besitzt, dann lieferte ihn das Kovac-Team am Sonntag in Bremen. Mit dem 2:1-Erfolg haben sich Meier und Co. in den „21-er-Club“ auf den Plätzen drei bis sieben eingereiht, dem neben Borussia Dortmund vier Überraschungsmannschaften (Hertha, Hoffenheim, Köln und Frankfurt) angehören.

Seit Wochen wurde der Eintracht ein Einbruch prophezeit. Aber nach den lehrreichen Niederlagen in Darmstadt und Freiburg gab es weder gegen die vermeintlich „großen“ Klubs, noch gegen die Teams aus dem Tabellenkeller einen weiteren Ausrutscher. Die Stabilität der Mannschaft, gepaart mit einer neuen Variabilität auf den einzelnen Positionen, beeindruckt.

Natürlich werden sich nicht alle „Club-Mitglieder“ da oben halten können, denn Leverkusen und Schalke werden wieder und weiter nach oben drängen. Aber ein, zwei Mannschaften werden in die Fußstapfen von Augsburg und Mainz treten und am Saisonende unerwartete Europapokal-Prämien auszahlen. Die schwierigste Aufgabe wird jetzt sein, den Genuss des Augenblicks in Konstanz umzuwandeln. Wenn das gelingt, könnten ein Jahr nach dem Fast-Abstieg die Europacup-Träume wahr werden. JOCHEN KOCH

