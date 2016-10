Strafen für Eintracht Frankfurt bleiben bestehen

Sportgericht weist Antrag zurück

+ © dpa Beim Pokalspiel in Magdeburg flogen zwei Raketen in einen Fanblock. © dpa

Frankfurt - Die Strafen gegen Eintracht Frankfurt nach den Vorkommnissen im DFB-Pokal bleiben bestehen. Die Hessen scheiterten mit einem Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens.

Das Sportgericht des DFB hat am heutigen Nachmittag den Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens zu den Vorkommnissen während des DFB-Pokalspiels von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg zurückgewiesen. Dies teilte die Eintracht in einer Erklärung mit. Das Sportgericht begründete demnach den Beschluss darin, dass die erfolgreiche Täterermittlung in der mündlichen Verhandlung als unmittelbar bevorstehend bezeichnet und damit bei der Urteilsfindung bereits berücksichtigt wurde. Eine „vorher nicht bekannte Tatsache“, wie sie die Rechts- und Verfahrensordnung für Wiederaufnahmeverfahren voraussetzt, liegt daher aus Sicht des Sportgerichts nicht vor. Der 24 Jahre alte Täter aus Neu-Anspach wurde aufgrund eines Videos ausfindig gemacht, das von einem Frankfurter Fan der Polizei zur Verfügung gestellt wurde. Der Mann muss sich einem Strafverfahren stellen.

Der Bundesligist war für die schweren Verfehlungen seiner Fans beim Pokalspiel in Magdeburg hart bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte einen Zuschauer-Teilausschluss für das Ligaspiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München sowie für die Partie gegen den FC Ingolstadt im Pokal. Eine Geldstrafe wurde den Hessen diesmal nicht auferlegt, stattdessen muss der Verein künftig 30 bis 50 eigene Ordner zu Gastspielen mitbringen und ein personalisiertes Ticket-System für Auswärtspartien installieren. (dani)

DFB-Richter Hans E. Lorenz bezeichnete das ursprüngliche Urteil, das weiter bestand haben wird, in seiner Begründung auch ohne ausbleibendes Geisterspiel als „nicht milde“. Statt einer Maßnahme müsse die Eintracht nun einen ganzen Katalog erfüllen. „Es gab strafmildernde Umstände, die uns verboten haben, die ganz große Keule herauszuholen“, sagte Lorenz. Darunter fallen die Einsicht von Verein und Fans sowie der Schritt zur Einführung von „selbstkontrollierenden Maßnahmen“.

