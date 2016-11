Timothy Chandler: Die Überraschung der Saison

Vom Streichkandidaten zum Stammspieler

+ © Hübner Timothy Chandler setzt Dortmunds Mario Götze unter Druck. © Hübner

Frankfurt - Es gibt viele Überraschungen rund um die Frankfurter Eintracht. Der Tabellenplatz, der Trainer und vor allem die Spieler. Bestes Beispiel für eine positive Entwicklung: Timothy Chandler. Von Peppi Schmitt

Bei der Eintracht gibt es reichlich Überraschungen in dieser Saison: Da ist zunächst einmal das Abschneiden der Mannschaft mit Platz vier nach zwölf Spieltagen. Da ist Trainer Niko Kovac, der nicht nur „Rettung“ kann, sondern auch in der Lage ist, eine ganze Mannschaft auf neue Säulen zu stellen. Da ist die Erkenntnis, dass es offenbar völlig unwichtig ist, aus wie vielen Nationen eine Mannschaft zusammengestellt wird und wie groß das Sprachengewirr auch sein mag, wenn nur die Einstellung und der Zusammenhalt stimmen. Da ist der erst 19 Jahre alte Neuzugang Jesus Vallejo, der sogar die Fachleute mit seiner Klasse verblüfft. Und da ist Timothy Chandler.

Vielleicht ist gerade der Rechtsverteidiger DIE größte Überraschung in dieser Spielzeit. Denn Chandler schien im vergangenen Sommer seine Zukunft bei der Eintracht schon hinter sich zu haben. Und dies mit gerade mal 26 Jahren. Im Januar war aus Berlin Yanni Regäsel als Konkurrenz zu Chandler geholt worden, der dann auch einige Zeit rechter Verteidiger spielte. In diesem Sommer wurde Guillermo Varela von Manchester United ausgeliehen. Der Urugayer sollte fortan die rechte Seite beackern. Für Chandler schien kein Platz mehr in der Mannschaft. Hinter vorgehaltener Hand wurde im zweiten Trainingslager erzählt, bei einem entsprechenden Angebot könnte der noch bis zum 30. Juni 2017 laufende Vertrag auch vorzeitig aufgelöst werden.

Doch manchmal kommt es anders, als alle denken. Die Eintracht litt in der Vorbereitung unter akuter Innenverteidiger-Not. Nun gehören die Positionen in der Abwehrzentrale nicht zum Kerngeschäft von Chandler. Doch da Trainer Kovac mit Regäsel und Varela ja noch zwei rechte Außenverteidiger zur Verfügung standen und er augenscheinlich auch mit diesem Duo plante, stellte er Chandler in die Mitte, zu jenem Zeitpunkt neben David Abraham. Chandler übernahm die Aufgabe ohne Murren, sah sie nicht als Abschiebebahnhof, sondern als Startrampe zu neuen sportlichen Ufern. Er bekam die Gelegenheit, seine Qualitäten zu zeigen und nutzte sie. „Ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, die Eintracht zu verlassen“, sagte er.

Bis zum Saisonstart hatte die Eintracht dann wieder „gelernte“ Innenverteidiger zur Verfügung. Michael Hector war aus England gekommen, Jesus Vallejo war endlich gesund geworden. Chandler saß beim Auftakt gegen Schalke auf der Bank, Hector verteidigte neben Abraham innen, Varela außen. Und dann kam Chandler das Glück zur Hilfe. Hector flog in seinem ersten Heimspiel vom Platz, Vallejo schien noch nicht reif für einen Einsatz. Und Chandler stand beim Auswärtsspiel in Darmstadt als Innenverteidiger in der Startformation. Nach ein paar Minuten zog sich Varela eine schwere Knöchelverletzung zu, die ihn bis heute zum Zuschauen verurteilt. Das Unglück des neuen Verteidigers war das Glück von Chandler. Der durfte von innen nach außen wechseln, und hat diesen Platz in der Folge eindrucksvoll verteidigt. Längst ist er unangefochtener Stammspieler.

In allen zwölf Saisonspielen ist das Eintracht-Eigengewächs, das zwischenzeitlich einen Umweg über den 1. FC Nürnberg genommen hat, eingesetzt worden, elf Mal hat er in der Anfangself gestanden. Aus einem Mitläufer ist in kürzester Zeit ein echter Leistungsträger geworden. Das Geheimnis: Chandler konnte zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung mitmachen, nachdem er im Jahr zuvor wegen seiner Einsätze in der US-amerikanischen Nationalmannschaft, unter anderem beim Gold-Cup, diese immer verpasst hatte. Chandler war nie wirklich richtig frisch und gesund gewesen in Frankfurt, das hat sich grundlegend geändert. „Timmy ist topfit, das zahlt sich aus“, sagte Trainer Niko Kovac.

Überraschung geglückt: Eintracht bezwingt Borussia Dortmund Zur Fotostrecke

Gerade gegen die ganz Großen der Liga konnte der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters überzeugen. Beim 2:2 gegen Bayern München rannte er David Alaba in Grund und Boden, wurde von den Fans für seine Flankenläufe begeistert gefeiert. Am Samstag beim 2:1 gegen Borussia Dortmund hielt er nicht nur seine Seite dicht, sondern sorgte immer wieder für Druck nach vorne. Es hat schon gar niemanden mehr überrascht, dass Chandler der Vorbereiter für das 1:0 von Szabolcs Huszti war. Wenn Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic davon spricht, „dass unser Trainer die Spieler besser macht“, trifft das in ganz besonderem Maße auf Chandler zu.

Eintracht-Zeugnis gegen Dortmund Zur Fotostrecke

Jahrelang hatte die Eintracht einen Nachfolger für den nach Wolfsburg abgewanderten Sebastian Jung gesucht, nun hat sie ihn gefunden. Chandler gehört in dieser Spielzeit zu den besten Verteidigern der gesamten Liga. Wie es international weitergeht für ihn, steht freilich in den Sternen. Mit dem Nachfolger des entlassenen US-Trainers Jürgen Klinsmann, Bruce Arena, habe er noch keinen Kontakt gehabt, sagte er am Wochenende. Die Eintracht wäre sicher nicht böse, wenn er sich nach bislang 26 Länderspielen in Zukunft ganz auf den Verein konzentrieren könnte.

Quelle: op-online.de