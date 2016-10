Wohl gähnende Leere beim Spiel gegen Ingolstadt

Bisher wenig Karten verkauft

+ © Symbolbild: Hübner © Symbolbild: Hübner

Frankfurt - Wenn die Frankfurter Eintracht am Dienstag in der zweiten Pokalrunde auf den Bundesliga-Konkurrenten aus Ingolstadt trifft, wird im Stadion gähnenden Leere herrschen. Bislang sind nach Informationen dieser Zeitung gerade einmal 5000 Karten verkauft. Das hat mehrere Gründe. Von Peppi Schmitt

Im Schnitt besuchen in den letzten Jahren immer zwischen 47.000 und 49.000 Zuschauer die Heimspiele der Eintracht. Die geringste Anziehungskraft hatte in der vergangenen Saison das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, da kamen 35.000 Zuschauer in die Arena. Selbst gegen den Aufsteiger FC Ingolstadt waren im letzten März 40.000 gekommen.

Das sieht diesmal ganz anders aus. Wenn die Frankfurter am Dienstag in der zweiten Pokalrunde auf den Bundesliga-Konkurrenten aus Ingolstadt treffen, wird im Stadion gähnende Leere herrschen. Bislang sind nach Informationen dieser Zeitung gerade einmal 5000 Karten verkauft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es ja wegen des Urteils des DFB-Sportgerichts keine Karten im freien Verkauf, die Stehplatzblocks müssen komplett leer bleiben. Nur knapp 15 000 Dauerkartenbesitzer auf der Gegen- und Haupttribüne (Sitzplätze) haben die Möglichkeit per Vorkaufsrecht Karten zu erwerben. Diese Karten dürfen zudem nicht weitergegeben werden. Bislang haben die wenigsten Dauerkartenkunden von der Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Zum anderen aber ist es auch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, der wieder einmal deutlich macht, dass das zahlende Publikum den Fußball-Verantwortlichen ziemlich egal ist. Denn auf die Idee, dieses Spiel auf 20.45 Uhr an einem Dienstagabend anzusetzen, muss man erst einmal kommen. Da geht es dann nur um die TV-Übertragung. Zuschauer, die beispielsweise aus den Eintracht-Hochburgen wie Gießen oder Marburg kommen, wären erst weit nach Mitternacht wieder zu Hause.

Bilder: Eintracht gewinnt in Ingolstadt Zur Fotostrecke

Da auch der Gegner als nicht besonders attraktiv gilt und selbst nur wenige Fans mitbringen wird, könnte die Stimmung am Dienstagabend einen Tiefpunkt erreichen. Neu ist das übrigens in Frankfurt nicht, aber schon länger her. So hatte die Eintracht in Begegnungen unter der Woche gegen Vereine wie Bayer Uerdingen oder den VfL Bochum, vergleichbar mit Ingolstadt, auch nur 10.000 oder 11.000 Zuschauer, damals noch im alten zugigen Waldstadion. Aber nicht einmal diese Zahl wird diesmal erreicht werden. Schade für die Mannschaft, schade für den gesamten Pokal-Wettbewerb.

Quelle: op-online.de