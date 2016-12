Zum Wohle der Eintracht: Der Dreikampf im Sturm

Hrgota: „Konkurrenzkampf ist gut für alle"

Frankfurt - Alex Meier: vier Tore. Marco Fabián: drei Tore. Haris Seferovic: zwei Tore und Branimir Hrgota eines – die Offensive der Eintracht funktioniert in dieser Saison auch deshalb so gut, weil sich die Gegner nicht nur auf einen Spieler konzentrieren können. Die Verantwortung für die Tore ist auf mehrere Schultern verteilt. Von Peppi Schmitt

Kapitän und Torjäger Meier ist noch immer wichtig für den Erfolg, aber nicht mehr alleine dafür verantwortlich. „Die Vielseitigkeit im Angriff entlastet auch Alex“, sagt Trainer Niko Kovac. Die neue taktische Variabilität der Eintracht sorgt dafür, dass nicht nur die ganze Mannschaft in verschiedenen Systemen spielen und erfolgreich sein kann, sondern dass sich dem Trainer auch in der Offensive verschiedene Möglichkeiten bieten.

So hat er zuletzt in Augsburg der Doppelspitze Meier und Hrgota vertraut. Diese Zusammensetzung schien nach dem ersten Auswärtsspiel der Saison, dem enttäuschenden 0:1 in Darmstadt, schon ein für allemal vom Tisch. Seit diesem Spiel Anfang September hatte der Trainer Zweifel an der Kompatibilität von Meier und Hrgota, zu ähnlich schienen sich die beiden in ihrer Spielweise. „Ich finde schon, dass wir zusammenspielen können“, hält Hrgota dagegen, nun nachdem auch ihm endlich sein erster Treffer der Saison gelungen ist. Nur weil es in Darmstadt nicht geklappt habe, dürfe man nicht auf grundsätzliche Probleme des Zusammenspiels schließen. „Mal lege ich vor und Alex trifft, in Augsburg war es umgekehrt“, sagte der sympathische Schwede mit kroatischen Wurzeln. Seine Eltern stammen aus Kroatien, geboren wurde er im Bosnien. Wegen des Balkan-Krieges war die Familie früh nach Schweden ausgewandert, ist in Jonköpping sesshaft geworden.

Das Tor in Augsburg war für den 23 Jahre alten Hrgota eine kleine Befreiung. „Das hat er sich verdient“, lobte der Trainer, „vorher hatte er viel Pech, jetzt hat er den schwersten Ball reingemacht.“ Es war ein Volleyschuss aus 22 Metern nach Kopfballablage von Meier. „Ja, so ist das im Fußball“, lacht er, „manchmal gehen die Einfachen nicht rein, wie bei mir in Bremen, und dann gehen die Schweren rein wie jetzt in Augsburg.“ Ein Tor ist bei der Eintracht nicht mehr gleichbedeutend mit einer Platzgarantie fürs nächste Spiel. Und so weiß keiner der Angreifer, ob er auch am Freitag im Heimspiel gegen Hoffenheim in der Startelf stehen wird. Meist erst am Spieltag würde man dies erfahren, erzählt Hrgota.

Bei der Eintracht ist es immer ein Dreikampf um einen oder höchstens zwei Plätze in vorderster Linie. Neben Hrgota und Meier meldet auch Haris Seferovic mit guten Trainingsleistungen Ansprüche an. Dieser Konkurrenzkampf sei „gut für alle“, sagt der Neue, der Anfang der Saison aus Mönchengladbach gekommen ist, „jeder weiß, es steht immer einer hinter mir.“ Schlechte Laune habe keiner beim Training, versichert er, „im Gegenteil, das pusht uns nach vorne.“ Und wer spielt jetzt gegen Hoffenheim? „Keine Ahnung“, sagt Hrgota ehrlich. Denn mit Marco Fabián, der ja seine Gelbsperre abgesessen hat, kehrt ja noch eine weitere Offensivkraft in den Kader und höchstwahrscheinlich in die Anfangself zurück. Es ist also ein ständiger Kampf um einen Platz im Team. Den Schritt aus Mönchengladbach nach Frankfurt hat er dennoch nicht bereut. „Ich habe keinen Stress und mache keinen Stress, wenn ich mal 90 Minuten nicht spiele“, sagt er, „wenn die Mannschaft Erfolg hat, ist das alles kein Problem.“

Am Freitag steht die Eintracht nun vor der nächsten großen Herausforderung. „Wir mögen Mannschaften, die auch den Ball haben wollen“, sagt der schwedische Nationalspieler, „deshalb glaube ich, dass wir wieder drei Punkte holen können.“ Aber Vorsicht: Die TSG Hoffenheim ist die einzige Mannschaft, die in der „Ära Kovac“ in Frankfurt gewonnen hat.

