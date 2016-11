Confed-Cup 2017: DFB-Team trifft auf Copa-Sieger Chile

Auslosung in Kasan

Kasan - Die Auslosung für den FIFA-Confederations-Cup in Russland 2017 hat der deutschen Mannschaft unter anderem ein Aufeinandertreffen mit Chile mit Bayern-Star Arturo Vidal.

Im knallroten Ballkleid hat Losfee Jelena Issinbejawa Fußball-Weltmeister Deutschland den Südamerika-Champion Chile als Top-Gegner für den Confederations Cup 2017 beschert. Die russische Stabhochsprung-Queen loste die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am Samstag in Kasan in die Gruppe B für den WM-Testlauf vom 17. Juni bis 2. Juli. Erster Kontrahent des DFB-Teams wird am 19. Juni Asienmeister Australien in Sotschi am Schwarzen Meer sein.

In der Olympia-Stadt von 2014 kommt es am 25. Juni auch zum Vorrundenabschluss gegen den Afrika-Meister, der allerdings erst im Februar ermittelt wird. Das Duell mit Chile um Bayern-Anführer Arturo Vidal steht am 22. Juni in der Tataren-Metropole Kasan an, wo am Samstag bei einer stimmungsvollen Zeremonie mit Löw und Teammanager Oliver Bierhoff als Gästen auch die Lose gezogen wurden.

Confed-Cup 2017: Eröffnungsspiel zwischen Russland und Neuseeland

Das Eröffnungsspiel der Mini-WM bestreitet Gastgeber Russland am 17. Juni gegen Ozeanienmeister Neuseeland. Die weiteren Teams in der Gruppe A sind Europameister Portugal und Mexiko.

Im schwarzen eleganten Anzug hatte sich Löw noch im Auditorium kurz vor der Show immer wieder zum Fan-Foto mit anderen Galagästen stellen müssen. Zuvor hatten die Weltmeister in Kasan für den Aufreger gesorgt. Löws Ankündigung, zum Turnier im kommenden Sommer nicht alle Topspieler zu schicken, hatte beim Gastgeber für ordentlich Verstimmung gesorgt. FIFA-Präsident Gianni Infantino versuchte, noch kurz vor der Zeremonie die Wogen zu glätten. „Wenn Sie glauben, Deutschland nimmt etwas nicht ernst, vor allem im Fußball, dann irren Sie sich“, sagte der Weltverbandschef.

Russlands Fußball-Boss und Spitzenpolitiker Witali Mutko, wollte das Gespräch mit Löw suchen und konstatierte am Samstag: „Es kann sein, dass es zu Experimenten kommt, weil es das letzte große Turnier vor der WM 2018 ist. Ich hoffe, dass wir alle Stars hier sehen.“

Confed-Cup 2017: Joachim Löw will Spieler schonen

Die deutsche Linie ist klar. „Drei Turniere hintereinander sind für einige Spieler nicht optimal“, lautet Löws Begründung für das geplante Sommer-Schonprogramm für Akteure wie Mesut Özil oder Sami Khedira. „Ich habe Deutschland gerade gegen Italien gesehen. Die Leute sagten, das sei eine B-Elf gewesen. Aber sie war sehr stark.“ Löw hatte auch bei dem Test in Mailand (0:0) in der vergangenen Woche auf das Duo und mehrere weitere Stammspieler verzichtet.

Bierhoff hatte schon vor der Auslosung aus historischer Erfahrung gemahnt. „Was nicht passieren darf, ist, dass der Wettbewerb einen Jux-Charakter haben wird, wie es das schon gegeben hat“, erklärte er mit Hinweis auf den deutschen Auftritt 1999. „Das schließe ich auf jeden Fall aus“, ergänzte Bierhoff. Beim ersten deutschen Confed-Cup-Auftritt war die DFB-Elf vor 17 Jahren unter Bundestrainer Erich Ribbeck mit einem B-Kader gegen Brasilien (0:4) und die USA (0:2) blamabel in der Vorrunde gescheitert.

Confed-Cup 2017: Das sind die deutschen Gruppen-Gegner

Australien: Die Socceroos sind schon zum vierten Mal beim Confed Cup dabei. Der zweite Platz bei der Mini-WM 1997 war zugleich der größte internationale Erfolg. Den Startplatz in Russland holte sich das Team von Trainer Ange Postecoglou als Meister in Asien. Zuvor hatten die Australier viermal die Ozeanien-Meisterschaft gewonnen. In Deutschland aktiv: Mathew Leckie (Ingolstadt), Mitchell Langerak (Suttgart) und Robbie Kruse (Leverkusen).

Chile: Mit dem Heimsieg bei der Copa América 2015 sicherten sich die Südamerikaner ihre erste Confed-Cup-Teilnahme. Anfang 2016 übernahm der Argentinier Juan Antonio Pizzi für seinen Landsmann Jorge Sampaoli als Nationalcoach - und führte das Team um Bayern-Star Arturo Vidal gleich zum Erfolg bei der Copa América Centenario. In der laufenden WM-Qualifikation gab es sportlich einige Probleme. Gegen Deutschland spielte La Roja erst sieben Mal, gewann zweimal.

Afrikameister: Der dritte deutsche Gruppengegner wird erst am 5. Februar 2017 in Libreville beim Finale des Afrika Cups in Gabun ermittelt. Der Turniersieger erhält das letzte Ticket für den Confederations Cup. Als Favoriten gelten neben dem Gastgeber Gabun mit Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang auch die Elfenbeinküste, Ghana sowie Deutschlands WM-Gegner Algerien. Nigeria, 2013 noch Afrika-Vertreter beim Confed Cup, schied überraschend in der Qualifikation aus.

Confed-Cup 2017: Das ist der Gruppen-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Gruppe B:

Sonntag, 18. Juni 2017:

Afrikameister - Chile (20.00)

Montag, 19. Juni 2017:

Australien - Deutschland (17.00)

Donnerstag, 22. Juni 2017:

Afrikameister - Australien (17.00)

Deutschland - Chile (20.00)

Sonntag, 25. Juni 2017:

Chile - Australien (17.00)

Deutschland - Afrikameister (17.00)

