Live-Ticker: DFB-Team will gegen Tschechien den nächsten Sieg

Zweites Gruppenspiel steigt in Hamburg

Hamburg - Im zweiten Gruppenspiel der WM-Qualifikation trifft Weltmeister Deutschland am Samstag in Hamburg auf Tschechien. Wir beichten im Live-Ticker.

Deutschland - Tschechien -:- (-:-)

Mögliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Özil, Draxler - Götze. Tschechien: --- Tore: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Tschechien! Es ist das zweite Gruppenspiel des Weltmeisters auf dem Weg zur Endrunde 2018 in Russland. Anstoß im Volksparkstadion in Hamburg ist am Samstag um 20.45 Uhr.

Deutschland - Tschechien: Vorbericht

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Weltmeister Deutschland empfängt nach dem 3:0-Auftaktsieg in der Gruppe C der WM-Qualifikation 2018 nun die tschechische Nationalmannschaft zum ersten Heimspiel. Austragungsort ist das Volksparkstadion.

"Wir wollen die Qualifikation souverän weiterführen und unsere Klasse demonstrieren. Richtung WM 2018 wollen wir weiter wachsen und zeigen, dass wir die stärkste Mannschaft der Welt sein wollen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.

Die Bilanz spricht klar für den Weltmeister. In bisher 23 Duellen gewann Deutschland 14 mal, viermal gab es ein Remis und fünfmal siegten die Tschechen. Allerdings setzte es zwei Pleiten in den letzten drei Duellen: Bei der EM 2004 verlor Deutschland mit 1:2, im (bedeutungslosen) EM-Qualifikationsspiel im Oktober 2007 in München setzte es gar eine 0:3-Klatsche.