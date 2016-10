Video: Ecuador-Spieler flüchtet im Krankenwagen vor Polizei

Verletzung vorgetäuscht

+ © AFP In der 82. Minute klagt Enner Valnecia (m.) über Atemnot und muss ärztlich betreut werden. © AFP

Quito - Es waren kuriose Szenen, die sich während dem WM-Quali-Spiel zwischen Ecuador und Chile abspielten, als der Spieler Enner Valencia eine Verletzung vortäuschte, um der Polizei zu entkommen.

Ecuadors Fußball-Nationalspieler Enner Valencia soll am Donnerstag während des WM-Qualifikationsspiels gegen Chile (3:0) vor der Polizei geflüchtet sein. Nach übereinstimmenden Medienangaben täuschte der Profi des FC Everton eine Verletzung vor, um anschließend im Krankenwagen den Ordnungshütern zu entkommen.

Enner Valencia reportedly faked injury to flee police during Ecuador’s #WCQ against Chile https://t.co/gvhaygknVd pic.twitter.com/F2oK3FfEni — Bleacher Report UK (@br_uk) 7. Oktober 2016

Valencia war bereits vor dem Spiel von der Polizei am Stadion abgepasst worden, da gegen ihn wegen fehlender Unterhaltszahlungen ein Haftbefehl vorlag. Für seine fünfjährige Tochter soll er der Mutter insgesamt 17.000 Euro schulden. Um seinen Spieler vor der Verhaftung zu bewahren, nominierte Ecuadors Trainer Gustavo Quinteros Valencia für die Startelf.

Der 26-Jährige täuschte in der 82. Minute Atembeschwerden vor und wurde auf dem Platz behandelt. Anschließend wurde er von den Helfern auf ein Krankenwagen-Cart verfrachtet und vom Rasen in die Stadionkatakomben gefahren. Nachdem die Polizisten das Täuschungsmanöver bemerkt hatten, liefen sie Valencia hinterher, der aber wohl schon in einen Krankenwagen verfrachtet worden und auf dem Weg zu einem Hospital war. Die Polizei verfolgte Valencia, der aber zunächst davonkam. Denn der Haftbefehl gegen ihn soll anschließend auf Intervention seines Anwalts zunächst ausgesetzt worden sein.

SID