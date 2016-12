Europa-League-Ticker: Lösbare Aufgaben für beide deutsche Mannschaften 

Sechzehntelfinale wird ermittelt

Nyon - Die Paarungen für das Sechzehntelfinale in der Europa League sind ausgelost worden und die beide deutschen Vertreter haben attraktive und machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die Ziehung zum Nachlesen bei uns im Live-Ticker.

Heim Gast Athletic Bilbao APOEL Nikosia Legia Warschau Ajax Amsterdam RSC Anderlecht Zenit St. Petersburg Astra Giurgiu KRC Genk Manchester United AS Saint-Etienne FC Villarreal AS Rom Ludogorez Rasgrad FC Kopenhagen Celta Vigo Schachtjor Donezk Olympiakos Piräus Osmanlispor FK KAA Gent Tottenham Hotspur FK Rostov Sparta Prag FK Krasnodar Fenerbahce Istanbul Borussia Mönchengladbach AC Florenz AZ Alkmaar Olympique Lyon Hapoel Beer Sheva Besiktas Istanbul PAOK Saloniki Schalke 04

+++ Damit haben beide deutsche Mannschaften ein machbare Aufgaben zugelost bekommen. Ein Weiterkommen sollte möglich sein!

+++ Die Auslosung ist vorbei! Vor allem die Gladbacher haben mit dem AC Florenz ein ansehnliches Los gezogen. Schalke bekommt es mit PAOK Saloniki zu tun.

+++ Jetzt wird gezogen!

+++ Nun wird das Prozedere nochmals erklärt, im Anschluss wird die Ziehung beginnen!

+++ Als Losfee betritt nun Patrick Andersson die Bühne. Vor allem die Bayern-Fans werden sich gut an den Schweden erinnern.

+++ Die Augen aller Schalke- und Gladbach-Fans blicken nun gespannt nach Nyon! Gleich werden die Loskugeln gezogen!

+++ Zunächst werden die Teams vorgestellt und ein paar kleine Highlight-Videos eingespielt.

+++ Das Finale der Europa League findet übrigens im schwedischen Stockholm statt.

+++ Los gehts!

+++ In wenigen Augenblicken beginnt die Auslosung! Aus der Champions League ist bekanntlich Borussia Mönchengladbach runtergerutscht. Die in unserer Tabelle aufgeführten Heim-Mannschaften tragen das Hinspiel zuhause aus.

+++ Die Champions-League-Achtelfinal-Partien sind bereits ausgelost worden. Nun folgt hier in unserem Live-Ticker die Auslosung der Spiele für das Europa-League-Sechzehntelfinale. Wir sind bereits sehr gespannt!

Vorbericht

Souverän hat sich der FC Schalke für das Sechzehntelfinale der Europa League qualifiziert. Die „Knappen“ marschierten regelrecht durch die Gruppe I und gewannen ihre ersten fünf Spiele, erst in der unbedeutenden abschließenden Partie bei RB Salzburg setzte es die erste Niederlage.

Borussia Mönchengladbach rutscht aus der Champions League sozusagen ein Stockwerk tiefer in die Europa League. In einer starken Gruppe mit dem FC Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow sicherten sich die Borussen Platz 3 und somit die Teilnahme an der Runde der letzten 32 im Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Cups.

Während die Schalker bei der Auslosung im schweizerischen Nyon als Gruppensieger in Topf 1 landen (neben den Gruppensiegern sind hier noch die vier besten Gruppendritten aus der Champions League), liegt die Gladbacher Loskugel in Topf 2 (Gruppenzweite und die vier schlechtesten Gruppendritten der Champions League). Während den „Königsblauen“ Manchester United oder der FC Villarreal als Gegner drohen, könnten die Gladbacher auf Kaliber wie Tottenham Hotspur, AS Rom oder Zenit St. Petersburg treffen.

Kein Team kann gegen eine Mannschaft aus der eigenen Gruppe oder aus dem gleichen Verband spielen. Die Spiele sollen am 16. und 23. Februar 2017 ausgetragen werden. Anstoßzeiten sind 19 und 21.05 Uhr.

Topf 1: (Gruppensieger und die vier besten Gruppendritten der Champions League)

Fenerbahce Istanbul

APOEL Nikosia

AS Saint-Etienne

Ajax Amsterdam

AS Rom

Schalke 04

Schachtjor Donezk

Sparta Prag

Zenit St. Petersburg

AC Florenz

Osmanlispor FK

FC Kopenhagen

Olympique Lyon

Tottenham Hotspur

Besiktas Istanbul

KRC Genk

Topf 2: (Gruppenzweite und die vier schlechtesten Gruppendritten der Champions League)

Manchester United

Olympiakos Piräus

RSC Anderlecht

Astra Giurgiu

AZ Alkmaar

KAA Gent

FK Krasnodar

PAOK Saloniki

FC Villarreal

Celta Vigo

Hapoel Beer Sheva

Borussia Mönchengladbach

FK Rostov

Legia Warschau

Ludogorez Rasgrad

Athletic Bilbao