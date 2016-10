FC Augsburg bangt um Mittelfeldspieler Kohr

FC Augsburg bangt vor Derby gegen Bayern um Mittelfeldspieler Kohr

+ © AFP Dominik Kohr (l.) im Zweikampf mit Kingsley Coman. © AFP

Augsburg - Der FC Augsburg bangt vor dem Bundesliga-Derby gegen den FC Bayern um den Einsatz von Dominik Kohr. Der Mittelfeldspieler leide an einem leichten Infekt, sagte Trainer Dirk Schuster.

„Wir wissen nicht, ob es reicht.“ Der 22 Jahre alte Fußballprofi hatte beim Pokal-Aus am Mittwoch in München (1:3) sein Startelf-Comeback nach einer Unterschenkelverletzung gegeben. Dagegen stünden Kapitän Paul Verhaegh auf der rechten Abwehrseite und Offensivspieler Halil Altintop wieder für einen Einsatz in der ersten Elf zur Verfügung.

Schuster will dem Rekordmeister als drittes Team nach dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in der Saison Zähler abnehmen. „Wir haben genau hingeschaut, wie diese Verein den Bayern Paroli geboten und die Punkte mitgenommen haben. Unser Ziel ist am Samstag genau das selbe“, betonte er. Das 1:3 im Pokal wertete er als Mutmacher, weil es vor allem individuellen Fehler geschuldet gewesen sei. „In München sind schon andere Mannschaften bedeutend ärger unter die Räder gekommen.“

Dass die zwei Bayern-Schwaben-Derbys nur vier Tage auseinanderliegen, sei kein Nachteil für den Außenseiter aus der Fuggerstadt. „So kurze Zeit danach sind die Eindrücke relativ frisch, und ich hoffe, dass es den Spielern noch im Gedächtnis klebt, was wir nicht so gut gemacht haben und was wir besser machen müssen“, sagte Schuster.

