Sportgerichtshof CAS: Blatter-Urteil am Montag

Ex-FIFA-Präsident

+ © dpa Joseph Blatter steht Journalisten vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne Rede und Antwort. © dpa

Lausanne - Nach der von der FIFA-Ethikkommission verhängten Sechs-Jahres-Sperre für Sepp Blatter und dessen Einspruch, wird der Internationale Sportgerichtshof am Montag nun sein Urteil verkünden.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird sein Urteil im Fall des gesperrten früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter am kommenden Montag verkünden. Das teilte der CAS am Freitag mit. Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes hatte Blatter wegen einer dubiosen Millionenzahlung an seinen damaligen Stellvertreter Michel Platini für acht Jahre gesperrt.

Anschließend reduzierte das FIFA-Berufungsgremium den Bann auf sechs Jahre. Der Schweizer war von 1999 bis 2015 Präsident der FIFA.

Vor dem CAS hatte Blatter ab Ende August in mehreren Sitzungen die Gelegenheit, sich zu dem Einspruch gegen seine Sperre zu äußern. Ein Freispruch des 80-Jährigen, der sein FIFA-Amt im Zuge der Korruptionsaffären niedergelegt hatte, gilt praktisch als ausgeschlossen. Blatter hatte bereits angekündigt, sich dem Urteil des CAS zu beugen.

dpa