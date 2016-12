FSV Frankfurt verliert Anschluss

Dritte Liga

Frankfurt - Der FSV Frankfurt hat in der 3. Fußball-Liga die nächste Niederlage hinnehmen müssen und damit den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren.

Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg unterlag das Team von Trainer Roland Vrabec am Sonntag mit 0:1 (0:1) und blieb damit im dritten Liga-Spiel in Serie ohne Torerfolg. Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Julius Düker in der 20. Minute. Erst vergangene Woche hatten die Frankfurter mit 0:1 beim FSV Mainz II verloren.

