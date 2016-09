Vor Bayern-Spiel: HSV hält offenbar an Labbadia fest

Trotz Fehlstarts in die Saison

+ © dpa Derzeit recht glücklos: Bruno Labbadia steht vor dem Heimspiel des Hamburger SV gegen den FC Bayern unter Druck. © dpa

Hamburg - Trotz der Niederlage beim SC Freiburg setzt der Hamburger SV anscheinend weiter auf Trainer Bruno Labbadia. Dafür spricht eine Mitteilung des Klubs.

Bruno Labbadia wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch am Samstag gegen Bayern München auf der Trainerbank des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV sitzen. Der Verein verschickte am Mittwochvormittag die Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag "mit Trainer Bruno Labbadia", wie es hieß. Die Mannschaft ist nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg am Mittwochvormittag nach Hamburg zurückgeflogen. Über Ergebnisse des Krisengesprächs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer und Labbadia wurde zunächst nichts bekannt. Die Hamburger stecken nach der dritten Saisonniederlage im vierten Spiel in einer sportlichen Krise.

dpa