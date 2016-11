Knie-OP: Kölns Torwart Horn fällt aus

Verletzung im Vormittagstraining

+ © dpa Timo Horn beim Bundesligaspiel gegen die Frankfurter Eintracht © dpa

Köln - Der 1.FC Köln muss womöglich längere Zeit auf seinen Stammkeeper Timo Horn verzichten. Der 23-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen.

Horn wird noch an diesem Donnerstag am rechten Knie operiert. Das teilte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Mittwoch mit. Der 23 Jahre alte Horn hatte sich die Verletzung im Training am Vormittag zugezogen.

Nach eingehenden Untersuchungen diagnostizierte FC-Mannschaftsarzt Peter Schäferhoff eine Blessur, die einen operativen Eingriff erfordert. Wie lange Horn ausfallen wird, ist offen.

dpa