René Adler heiratet Schauspielerin Lilli Hollunder

Torhüter sagt Ja

+ © Daniel Bockwoldt René Adler trägt seine Frau Lilli vor dem Standesamt durch ein in Stoff geschnittenes Herz. © Daniel Bockwoldt

Hamburg - Sportlich läuft es beim HSV momentan nicht ganz so rund, aber wer denkt an solch einem Freudentag schon an das sportliche Tief. Keeper René Adler heiratet Lilli Holunder.

Torhüter René Adler (31) vom Hamburger SV hat seine langjährige Freundin Lilli Hollunder (30) geheiratet. Der ehemalige Keeper der deutschen Nationalmannschaft und die Schauspielerin ließen sich am Montag im Standesamt Altona trauen.

Wer denkt, dass es eine große Party gab, muss sich gedulden. Während der Saison feierten Adler und Hollunder nur im kleinen Kreis an der Elbe. Nachgeholt werden die Feierlichkeiten allerdings in der Sommerpause 2017 in der Toskana. "Wir wollten nach deutschem Recht heiraten, an unserem Lebensmittelpunkt in Hamburg", sagte Adler nach der Trauung.

Bis dahin will Adler seinen bis Ende der Saison datierten Vertrag beim HSV verlängert haben. Der 31-Jährige und der Traditionsklub sollen bereits in guten Gesprächen sein.

dpa