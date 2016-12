Podolski beschwört im Musikvideo seine alte Liebe Köln

„Liebe deine Stadt“

Köln - Dass Lukas Podolski mit dem Herzen Kölner ist, ist ein offenes Geheimnis. Nun bekundet der Ex-Nationalspieler über ein Musikvideo seine Liebe zu Köln.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (31) kickt zwar gerade für Galatasaray Istanbul in der Türkei, lässt an seiner ewigen Liebe zu Köln aber keinen Zweifel. Davon zeugt auch ein neues Musikvideo zum Song „Liebe deine Stadt“, das auf einer Idee Podolskis basiert und Köln von allen Seiten besingt: Dom, Karneval und natürlich den „Effzeh“ Köln.

Podolski postete es am Freitag auf seiner Facebook-Seite. Gesang und Rap überlässt der Weltmeister weitestgehend den Musikern von „Cat Ballou“ und dem Rapper Mo-Torres. Dafür sieht man den Fußballer immer wieder an verschiedenen Orten in der Domstadt. Am Ende sagt er - den Dom im Hintergrund - „Liebe deine Stadt“. Erlöse des Songs sollen der Lukas-Podolski-Stiftung zukommen.

