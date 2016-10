Last-Minute-Sieg: Sevilla schließt zu Real Madrid auf

In der Primera Division

© dpa So freut sich der Mann des Spiels: Wissam Ben Yedder (r.) feiert seinen Doppelpack für den FC Sevilla mit Vitolo. © dpa

Sevilla - Dank Wissam Ben Yedder feiert der FC Sevilla einen Heimsieg über Deportivo Alaves. Damit setzt der Europa-League-Sieger auch Real Madrid unter Druck.

Europa-League-Sieger FC Sevilla hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach Punkten mit Spitzenreiter Real Madrid gleichgezogen. Sevilla gewann am Samstag daheim 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger Deportivo Alaves und hat nun wie Champions-League-Sieger Real 14 Punkte auf dem Konto.

Der Franzose Wissam Ben Yedder rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit den Sieg, nachdem er Sevilla in der 74. Minute auch in Führung gebracht hatte. Ben Yedder hatte zuletzt schon in der Champions League gegen Olympique Lyon für den 1:0-Erfolg gesorgt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Alaves besorgte Victor Laguardia (84.).

Wie Real spielen auch der FC Barcelona und Atlético Madrid erst an diesem Sonntag. Dabei muss Real im Heimspiel gegen SD Eibar nach eigenen Angaben vom Samstag auf den kroatischen Mittelfeldspieler Luka Modric verzichten. Modric hat sich am linken Knie verletzt.

dpa