Rassismus-Vorwürfe: Aufregung beim FSV-Spiel in Zwickau

Zwickau - In der hitzigen Atmosphäre von Zwickau will der FSV Frankfurt Affenlaute gehört haben. In dem Drittliga-Spiel geht es auch sonst heiß her.

Ein unschönes Nachspiel hatte das Auswärtsspiel des FSV Frankfurt in der 3. Fußball-Liga beim FSV Zwickau. Nach dem 1:1 am Samstag erhob FSV-Trainer Roland Vrabec vor laufender Kamera Rassismusvorwürfe gegen Zwickauer Fans. "Wenn unser Spieler Shawn Berry am Ball ist und dann Affenlaute gerufen werden, die ganz klar in die rassistische Richtung gehen, kann ich es einfach nicht tolerieren", sagte der 42-Jährige im MDR-Fernsehen sichtlich aufgebracht. Das Zwickauer Publikum sei das "schlechteste, was ich je erlebt habe", ergänzte Vrabec. "Als Trainer muss man sich auch nicht alles gefallen lassen."

Anwesende Fernseh- und Radiojournalisten konnten nach MDR-Informationen die diffamierenden Rufe nicht bestätigen. Zwickauer Fans waren aber in der Vergangenheit diesbezüglich schon negativ aufgefallen. Kapitän Toni Wachsmuth bekam nach eigener Aussage von den Rufen nichts mit. "Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jedes Vierteljahr mit irgendwelchen Vorwürfen derart konfrontiert werden müssen", sagte er. Nach Ansicht von Vrabec seien die Spieler des Aufsteigers in der Partie zuvor überhart in die Zweikämpfe gegangen: "Da waren fünf, sechs Fouls, die waren so was von grenzwertig an Rot." Der Platzverweis gegen Zwickaus Marc-Philipp Zimmermann (87./grobes Foulspiel) heizte die Stimmung in der Schlussphase weiter auf.

"Mir hat nicht gefallen, welche Zurufe da getätigt wurden", sagte Vrabec, der dem Heimpublikum Mitschuld an der hitzigen Atmosphäre gab. Vor 3950 Zuschauern hatte Yannick Stark die nun seit sechs Spielen ungeschlagenen Bornheimer in Führung gebracht (71.). Nach einem Eckball erzielte der 25-Jährige sein fünftes Saisontor für den Zweitliga-Absteiger. "Wir hätten natürlich gerne den Dreier mitgenommen und waren nah dran", meinte der Ex-Darmstädter. Die Sachsen trafen zehn Minuten später durch Zimmermann den 1:1-Endstand.

Frankfurts hessischer Landesrivale SV Wehen Wiesbaden kam gegen Holstein Kiel zu einem 0:0 - trotz einer halben Stunde in Unterzahl. "Es hat mich beeindruckt, dass wir trotzdem weiter nach vorne gespielt haben und diszipliniert geblieben sind", sagte Trainer Torsten Fröhling. Vor 2000 Zuschauern hatte Rechtsverteidiger Vladimir Kovac binnen drei Minuten zwei Gelbe Karten kassiert und musste in der 63. Minute vom Platz. SVWW-Torwart Markus Kolke sorgte mit seinen Paraden dafür, dass seine Mannschaft zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieb.

