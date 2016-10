Schock für Schalke: Huntelaar fällt lange aus

Gerade zum Revierderby

+ © dpa Klaas-Jan Huntelaar erlitt im Abschlusstraining eine Außenbandverletzung. © dpa

Gelsenkirchen - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Revierderby bei Borussia Dortmund und in den kommenden Wochen auf Stürmer Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Der Grund:

Die Königsblauen müssen nicht nur am Samstagabend im 171. Revierderby bei Erzrivale Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky), sondern einige Wochen auf Torjäger Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Wie Schalke per Twitter mitteilte, erlitt der 33 Jahre alte niederländische Stürmer im Abschlusstraining am Freitagabend eine Außenbandverletzung, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt.

Schalke-Trainer Markus Weinzierl muss derzeit zudem auf die Langzeitverletzten Breel Embolo (Sprunggelenkbruch) und Coke (Kreuzbandverletzung) verzichten. Die Schalker hatten am Vorabend des Gastspiels in Dortmund ihr Abschlusstraining vor 4000 Fans bestritten. "Wir wollen, dass die Jungs mitbekommen, was dieses Spiel den Leuten hier bedeutet", hatte Weinzierl gesagt.

SID