So blamierte sich der HSV vor den St. Paulianern

Medienpanne bei den Hamburgern

+ © Screenshot Twitter @fcstpauli So frotzelt St. Pauli über den HSV-Patzer. © Screenshot Twitter @fcstpauli

Hamburg - Wenn man sein eigenes Stadion nicht mehr von dem seines Stadtrivalen unterscheiden kann, dann brauch man für den Spott in den sozialen Netzwerken nicht zu sorgen. Das musste jetzt auch der HSV feststellen:

Fußball-Bundesligist Hamburger SV freut sich auf das Achtelfinal-Heimspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln, seine Medienabteilung leistete sich derweil eine kleine Panne. Bei der Ankündigung der Partie für Anfang Februar auf der Homepage der Norddeutschen zeigte das Hintergrundbild das Stadion des FC St. Pauli am Millerntor. Als der Fehler bemerkt wurde und der Spott in den sozialen Netzwerken Fahrt aufnahm, korrigierte der Verein das Bild. Schon in der vergangenen Saison hatte der HSV T-Shirts mit einer Choreographie der Hertha-Fans falsch bedruckt. Die sportliche Abteilung war nach dem 4:0-Sieg beim Halleschen FC rundum zufrieden mit der Auslosung. „Das ist ein gutes Los, es freut mich. Ein Heimspiel unter der Woche, was willst du mehr im Pokal? Da hast du alle Chancen in die nächste Runde einzuziehen“, sagte HSV-Coach Markus Gisdol am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag in Köln. Und so reagierte St. Pauli auf die Medienpanne:

dpa