Elfer-Festival in Mainz: FSV schlägt Darmstadt

Gastgeber machen Sprung in der Tabelle

Luftiges Duell: Der 1. FSV Mainz 05 bezwingt den SV Darmstadt 98.

Mainz - Der 1. FSV Mainz 05 kann doch noch zu Hause gewinnen. Gegen den SV Darmstadt 98 müssen die Rheinhessen am Ende aber nochmal zittern. Auch der Schiri spielt eine Hauptrolle.

Der erste Heimsieg seit einem halben Jahr hat dem 1. FSV Mainz 05 rechtzeitig vor der Europacup-Nagelprobe gegen den RSC Anderlecht den Glauben an die Stärke im eigenen Stadion zurückgegeben. Die Mainzer setzten sich am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:1 (1:0) im Südwest-Derby gegen Darmstadt 98 durch.

Pablo De Blasis (5.) und Yunus Malli (56.) per Foulelfmeter trafen für den FSV (elf Punkte), der am Donnerstag in der Europa League antritt. Es war gleichzeitig der erste Heimsieg der Mainzer gegen Darmstadt seit knapp 25 Jahren. Die Südhessen (fünf Zähler) bleiben damit in der laufenden Saison in der Fremde ohne Punkte. Der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Handelfmeter von Jérôme Gondorf kam für die Gäste zu spät. Antonio Colak hatte bereits zuvor für Darmstadt in der 45. Minute einen Strafstoß vergeben.

Die 29.987 Zuschauer in der Mainzer Arena, darunter DFL-Boss Christian Seifert, mussten nicht lange auf die stark herausgespielte Führung der Gastgeber warten. Nach sehenswerter Vorarbeit von Daniel Brosinski und Gaetan Bussmann erzielte der Argentinier De Blasis aus kurzer Distanz sein viertes Saisontor.

Cordoba hat die Chance auf das 2:0

Die Gastgeber bestimmten auch nach der Führung das Geschehen. Nach einem tollem Konter über Levin Öztunali und Malli hätte der Kolumbianer Jhon Cordoba eigentlich die Führung ausbauen müssen (19.). Die Darmstädter hatten in der Offensive zunächst so gut wie nichts zu bieten. Nur ein Distanzschuss von Laszlo Kleinheisler kurz vor der Cordoba-Chance sorgte für Gefahr (18.).

Auf der Gegenseite war es Malli, der nach einem Solo den zweiten Mainzer Treffer verpasste (26.). Bei der anschließenden Ecke vergab Innenverteidiger Alexander Hack per Kopf (27.). Die Gäste waren mit dem knappen Rückstand nach einer halben Stunde gut bedient.

Kurz vor der Pause war es wieder Cordoba, der nicht vollstrecken konnte. Der wuchtige Angreifer traf nach einer Malli-Flanke per Kopf die Latte (37.). In der 44. Minute vergab zudem FSV-Innenverteidiger Stefan Bell erneut per Kopf.

Colak scheitert per Elfer an Lössl

Wenige Sekunden später stand der Mainzer Kapitän auf der anderen Seite im Blickpunkt. FIFA-Schiedsrichter Felix Brych (München) entschied nach einem eher harmlosen Zweikampf zwischen Bell und Colak überraschend auf Strafstoß. Der angeblich Gefoulte scheiterte aber am Mainzer Keeper Jonas Lössl.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste für zehn Minuten die Kontrolle. Doch ein Foul von Lilien-Kapitän Aytac Sulu an Malli machte die Bemühungen zunichte. Diesmal traf der Gefoulte vom Punkt. Es war das vierte Saisontor des Deutsch-Türken.

Schipplock bestraft Donati-Fehler nicht

Die Lilien gaben dennoch nicht auf. Colak scheiterte bei der großen Chance auf den Anschlusstreffer an Lössl (63.). Nur fünf Minuten später konnte der eingewechselte Sven Schipplock einen haarsträubenden Fehler des Mainzer Außenverteidiger Giulio Donati nicht nutzen. In dieser Phase wackelte der FSV bedenklich. Gondorf gelang aber nur noch der Anschlusstreffer.

Beste Spieler aufseiten der Mainzer waren Malli und Lössl. Bei Darmstadt konnten Kleinheisler und Jerome Gondorf überzeugen.

