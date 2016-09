US-Amerikaner übernimmt Olympique Marseille

Für 45 Millionen

Marseille - Der US-amerikanische Unternehmer Frank McCourt übernimmt den finanziell und sportlich strauchelnden französischen Fußball-Traditionsclub Olympique Marseille für 45 Millionen Euro.

Das Kaufangebot sei von der bisherigen Mehrheitsaktionärin Margarita Louis-Dreyfus angenommen worden, berichtete die Sportzeitung „L'Équipe“ am Freitag in der Onlineausgabe. Der 63 Jahre alte McCourt - ein ehemaliger Besitzer des Baseball-Clubs Los Angeles Dodgers - habe seinerseits alle Bedingungen akzeptiert. Er habe sich unter anderem dazu verpflichtet, zehn Jahre lang keinen anderen Fußballverein in Europa zu übernehmen.

Das Geschäft soll in den nächsten Wochen offiziell besiegelt werden, muss aber noch vom OM-Vorstand genehmigt werden. Louis-Dreyfus will einen „kleinen Anteil“ am Kapital des Clubs für sich behalten.

Die Kassen des beliebtesten Vereins der „Grande Nation“ sind leer. Der neunfache Landesmeister war vergangene Saison in der Ligue 1 lange in Abstiegsgefahr, belegte am Ende Platz 13. In der neuen Spielzeit liegt das Team mit vier Punkten aus vier Partien nur auf Rang 14.

OM war seit 1996 im Besitz der Familie Louis-Dreyfus. Die Russin Margarita steht seit dem Tod von Ehemann Robert im Jahr 2009 an der Spitze der Gruppe Louis-Dreyfus. Das Vermögen der 54-Jährigen wurde zuletzt vom US-Magazin Forbes auf 8,1 Milliarden Dollar geschätzt.

