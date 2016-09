Vierte Schalker Niederlage: Höwedes mahnt Ruhe an

"Dürften den Kopf nicht verlieren"

+ © dpa Zwar gingen die Schalker gegen Köln in Führung, konnten diese jedoch nicht einmal bis zur Halbzeit behaupten. © dpa

Gelsenkirchen - Nach dem Bundesliga-Fehlstart mit vier Niederlagen hat Kapitän Benedikt Höwedes vom traditionell unruhigen Umfeld von Schalke 04 Geduld gefordert.

"Wichtig wird sein, Ruhe zu bewahren", sagte der Weltmeister nach der 1:3 (1:1)-Heimpleite am Mittwoch gegen den 1. FC Köln: "Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren."

Trotz des schlechtesten Saisonauftakts in der Bundesliga-Geschichte habe sich "viel zum Positiven entwickelt", sagte der Abwehrspieler, "was fehlt, sind die Ergebnisse". Gegen die weiter ungeschlagenen Kölner erzielte Klaas-Jan Huntelaar zwar nach 305 Minuten das erste Saisontor der Schalker in der Bundesliga, zum ersten Punktgewinn reichte es aber dennoch nicht. Yuyo Osako, Anthony Modeste und Simon Zoller fügten den Gelsenkirchenern die nächste Pleite zu.

Vor sechs Jahren war Schalke mit dem damaligen Trainer Felix Magath ebenfalls mit vier Niederlagen in die Saison gestartet, hatte aber ein Torverhältnis von 3:9. Aktuell stehen null Punkte und 1:8 Tore zu Buche.

sid