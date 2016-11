Zufall? Rudy fährt in Hoffenheim im blauen Ferrari vor

TSG-Kapitän von Italienern umworben

München/Sinsheim - Sebastian Rudy von 1899 Hoffenheim mag nicht nur italienische Sportwagen, sondern ist bei italienischen Fußballvereinen heiß begehrt.

12.00 Uhr in Zuzenhausen. Ein blauer Ferrari fährt auf das Trainingsgelände der TSG Hoffenheim. Und der Fahrer? Es ist Nationalspieler Sebastian Rudy! Dessen Vertrag läuft Ende der Saison aus. Zuletzt gab es Spekulationen, dass Sevilla und der AC Mailand am Mittelfeldspieler der TSG Interesse zeigten. Und jetzt fährt Rudy ausgerechnet mit einem italienischen Auto vor? Autsch!

