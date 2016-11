500 000 Euro Schulden weniger

Kickers-Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl verzichtet auf halbe Million / Ab 1. Januar im Aufsichtsrat

+ Miteinander in die Zukunft. Kickers-Präsident Helmut Spahn (MItte) und Vizepräsident Michael Relic (links) werden ab 1. Januar mit Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl (rechts) im Aufsichtsrat der Profi-GmbH zusammenarbeiten. (c)Foto: Hübner

offenbach - Nachdem die Offenbacher Kickers vor einigen Wochen den Insolvenzantrag für die Profi GmbH zurückgezogen hatten, sieht es jetzt auch für den hochverschuldeten eingetragenen Verein (e. V. ) besser aus. Ex-Präsident Dr. Von Jochen Koch

Frank Ruhl verzichtete auf 500 000 Euro seiner ursprünglichen Forderungen und vereinbarte mit dem Präsidium des OFC für den Rest seiner Ansprüche eine Stundung bis Mitte 2017.

Mit dieser Einigung ist die seit Monaten latente Insolvenzgefahr für den Verein, unter dessen Verantwortung alle Abteilungen außer den Profifußballern stehen, erst einmal gebannt. Ruhl hatte vor und während seiner Präsidentschaft dem OFC Darlehen zur Verfügung gestellt. Nach der ersten Insolvenz 2013 und dem Ende seiner Präsidentschaft hatte er von anderen Gläubigern Forderungen aufgekauft, die das ehemalige Präsidium unter Präsident Claus-Arwed Lauprecht aber niemals anerkannt hatte. Die Gesamtsumme der Forderungen Ruhls soll bei mehr als 1,5 Millionen Euro gelegen haben.

Damit diese Forderungen nicht verjähren, hatte Ruhl den Verein zwischenzeitlich auf Zahlung von 775 000 Euro verklagt, diese Klagen aber mit dem nun abgeschlossenen Vertrag stillgelegt.

In zahlreichen Gesprächen in den letzten Monaten hatten sich Ruhl und das Präsidium an ein Ergebnis angenähert. Für den OFC hatte Vizepräsident Michael Relic die Verhandlungen federführend geleitet. Den letzten entscheidenden Impuls brachte dann noch der Einsatz von Oberbürgermeister Horst Schneider, der in der Schlussphase als Mediator fungierte. Das fertige Verhandlungsergebnis wurde einstimmig vom Präsidium beschlossen und vom Verwaltungsrat des OFC genehmigt.

„Es ist ein für beide Seiten sehr guter Vertrag und somit eine gute Lösung. Der OFC hat Sicherheit und meine Rechte sind anerkannt“, sagte Ruhl.

Auch OFC-Präsident Helmut Spahn war mit der Einigung sehr zufrieden: „Es war ein nicht immer einfacher Weg, aber mit dieser Vereinbarung haben wir die Altschuldenproblematik nachhaltig lösen und den OFC so zukunftsfähig machen können.“

Mit fast allen anderen (Klein-)Gläubigern konnten die Kickers inzwischen Vereinbarungen mit zum Teil erheblichen Verzichten erzielen. Dafür war die freiwillige Umlage der Mitglieder ein wesentlicher Baustein. Wie Relic und Spahn hat auch Ruhl einen Einmalbetrag zur Entschuldung des Vereins gespendet.

Nach dem Verzicht auf rund 500 000 Euro hat Ruhl nach Informationen unserer Zeitung noch mehr als eine Million Euro Forderungen offen. Diese Summe hat er dem OFC bis Mitte 2017 gestundet. Ebenso wie der zweite Hauptgläubiger, der ehemalige Schatzmeister Thomas Röder mit geschätzt rund zwei Millionen Euro. 2017 kommt die Profi GmbH aus der Planüberwachung des Insolvenzverwalters, dann können die Verbindlichkeiten des Vereins wieder auf die GmbH zurückübertragen werden. Bis dahin müssen aber noch einige rechtliche Bedingungen erfüllt werden.

Mit seinem Verzicht auf die 500 000 Euro erhält Ruhl in Zukunft wieder Mitsprachrecht. Ab 1. Januar 2017 wird der Ex-Präsident als Mitglied im Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Profi GmbH mitkontrollieren. Seit 1. November hat Christopher Fiori den umstrittenen Remo Kutz abgelöst.

Die Profi GmbH der Kickers muss ab Mitte 2017 dann entscheiden, wie sie die Altschulden von immer noch mehr als drei Millionen Euro mittel- oder langfristig tilgen will und kann. Als Vertreter der Hauptgläubiger kann Ruhl, der auch die Interessen von Röder vertritt, dann auch mitbestimmen, ob möglicherweise Anteile der Profi GmbH an Investoren verkauft werden.

Dass es finanziell potente Interessenten gibt, hat Präsident Helmut Spahn vor kurzem in einem Interview in unserer Zeitung bestätigt. Bisher war aber noch nicht der richtige Partner dabei. „Klar ist aber, dass wir den Verein nicht ,verkaufen‘ werden“, erklärte Spahn. „Im Übrigen haben auch hier die Mitglieder ein entscheidendes Wort mitzusprechen.

Quelle: op-online.de