„Brauchen Herzblut und Kontinuität“

Sead Mehic will dem Nachwuchsleistungszentrum der Offenbacher Kickers als künftiger Leiter eine neue Philosophie verpassen

+ Die U17 (rot-weiße Trikots) ist derzeit das Aushängeschild des Nachwuchsleistungszentrums des OFC, steht in der Bundesliga aber vor dem direkten Wiederabstieg. Hier behauptet Furkan Yilmaz (Mitte) den Ball gegen Unterhachings Anes Osmanoski. J Foto: Scheiber

Offenbach - Stefan Hassler geht, Sead Mehic kommt – das sind allerdings keineswegs die einzigen Änderungen, die es im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Offenbacher Kickers ab dem 1. Januar 2017 geben wird. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Von Christian Düncher

Stefan Hassler (wechselt zu Teutonia Watzenborn-Steinberg) war im NLZ Sportlicher Leiter und U19-Trainer. Welche Aufgabe wird Sead Mehic übernehmen?

„Ich werde Leiter des NLZ sein“, betonte Mehic. „Einer muss den Hut auf haben. Darunter werden wir als Team agieren.“

Wird es trotzdem weiter einen Sportlichen und Administrativen Leiter geben?

Ja, als Sportlicher Leiter ist U16-Trainer Michael Dörr, Inhaber der A-Lizenz, vorgesehen. Den administrativen Part wird der Offenbacher Kreisfußballwart Jörg Wagner übernehmen, der schon einmal im NLZ tätig war. „Ich bin sehr froh, dass wir uns endlich so aufstellen können, wie wir wollten“, so Mehic. „Wir brauchen Leute, die etwas entwickeln und Herzblut haben, aber auch austauschbar sind. Das NLZ darf nicht von Personen abhängig sein.“

Wer folgt ab 1. Januar auf Hassler als U19-Trainer?

Dessen bisheriger Assistent Zaki Tammaoui wäre aus Mehic’ Sicht nicht nur die einfachste, sondern auch beste Lösung: „Wir haben erste Gespräche geführt. Ich halte viel von ihm. Er hat die A-Lizenz.“ Die Entscheidung liegt bei Tammaoui. „Es kommt darauf an, ob er bereit ist, unseren Weg mitzugehen“, betonte Mehic. Das gelte auch für alle anderen Nachwuchstrainer, mit denen man ebenfalls schon gesprochen habe.

Wie soll der von Mehic erwähnte Weg aussehen?

„Die Trainer müssen von ihrem Profil her zum OFC passen“, sagt der künftige NLZ-Leiter. „Wir können nicht nur mit jungen Leuten arbeiten, die bereits mit einem Auge zum nächsten Klub schielen. Unser Ziel ist es, langfristig zu planen. Der Stillstand, den wir zuletzt hatten, war auch der Tatsache geschuldet, dass wir zu viele Wechsel hatten, auch auf den Schlüsselpositionen. Wir brauchen wieder mehr Kontinuität. Um unser Konzept vorzustellen, wird es im Januar eine Infoveranstaltung für alle Eltern geben.“

Wie intensiv wird sich Mehic in das Konzept einbringen?

Er übernimmt die NLZ-Leitung hauptberuflich, gibt dafür seinen kaufmännischen Job auf, will aber Trainer der SG Bad Soden (Verbandsliga Mitte) bleiben. „Ich sehe viele Vorteile für Bad Soden, da ich in der neuen Funktion mehr Zeit für Fußball habe. Meine Termine für die Kickers sind tagsüber, am Abend kann ich problemlos in Bad Soden das Training leiten“, sagte Mehic. Er kann sich sogar eine Kooperation beider Klubs vorstellen, zumal der OFC keine U23 hat. „Die wird es in den nächsten ein, zwei Jahren wohl auch nicht geben.“

Wie geht es mit U17-Trainer Sebastian Bruns weiter, der derzeit noch NLZ-Leiter ist?

Mehic will mit ihm „ein letztes Gespräch“ suchen. „Er ist ein junger Mann, der als Trainer ordentlich gearbeitet hat und mit der U17 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das muss man anerkennen. Wir wollen Trotzdem einiges ändern.“ Tendenz: Bruns bleibt bis zum Ende der Saison U17-Coach, wird die Kickers aber danach verlassen.

Wie sieht es bei den anderen Trainern aus?

Bislang steht nur fest, dass der U11-Trainer nach der Saison zu Eintracht Frankfurt wechselt. Mit allen anderen führe man laut Mehic intensive Gespräche. Nicht alle seien von dem Führungswechsel begeistert, heißt es.

Welche Ziele verfolgt Mehic mit dem NLZ?

„Wir wollen vor allem mit den älteren Jugendteams in der höchsten Klasse spielen. Aber dafür müssen wir erst Pfeiler setzen – wie Kontinuität und Identifikation“, so Mehic. „Wir wollen Spieler entwickeln und dafür sorgen, dass sie beim OFC bleiben.“ Das NLZ sei jedoch auch eine Verpflichtung. „Die Leute im Umfeld geben sehr viel. Wir wollen etwas zurückgeben und zeigen, dass die Jugend die Zukunft des OFC ist. Dafür müssen wir unter anderem professioneller werden und Strukturen schaffen. NLZ zu sein bedeutet nicht automatisch, dass alles gut ist.“

Welche Rolle wird Joti Stamatopoulos, der Co-Trainer der ersten Mannschaft, spielen, der sich unter anderem mit der für ein NLZ erforderlichen Fußballlehrer-Lizenz einbringt?

Er hat laut Mehic „sehr viele Jugendspiele gesehen“ und soll als Bindeglied unter anderem dabei helfen, dass Profi GmbH und e.V. als Einheit wahrgenommen werden.

Quelle: op-online.de