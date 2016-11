Deprimierendes Comeback für Stefano Maier

Innenverteidiger nach 23 Minuten verletzt ausgewechselt

+ © Hübner Kurz nach dem Duell mit Jan-Lucas Dorow (links) war für Stefano Maier Schluss. © Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben mit dem 2:0 gegen Worms einen großen Schritt nach vorne gemacht, für Stefano Maier war die Partie hingegen ein Rückschlag.

Nachdem er aufgrund von Patellasehnenproblem rund anderthalb Monate ausgefallen war, hatte der Innenverteidiger am Samstag sein Comeback gegeben. Doch nach nur 23 Minuten wurde das Eigengewächs bereits ausgewechselt – verletzt. Trainer Oliver Reck geht davon aus, dass die Sache „nicht dramatisch“ ist, findet es jedoch „sehr schade“, dass Maiers erstes Spiel nach langer Pause so endete. Der 23-Jährige, der bereits vor einer Woche beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart II auf der Bank gesessen hatte, habe „unter der Woche normal trainiert“, erzählte Reck. Doch für die Praxis ist das Knie offenbar noch nicht bereit. „Wir sind mit Stefano in einem Prozess“, so der Trainer. Die Probleme sollen konservativ behoben und eine Operation nach Möglichkeit vermieden werden.

Lesen Sie heute auch: Über den Strich gekämpft Maier schlich nach der Partie mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze in die Kabine. „Er war etwas deprimiert, wir mussten ihn aufbauen“, berichtete der Trainer. Überraschend nicht im Aufgebot stand Ihab Darwiche. Der Muskelfaserriss ist zwar ausgeheilt, doch im Training bekam der Offensivspieler einen Tritt auf den Fuß, konnte ihn auch am Samstag noch nicht richtig belasten. Morgen will er aber wieder ins Training einsteigen. (cd)

