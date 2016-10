Dieses 0:1 „ist extrem bitter“

Kickers kassieren beim FC Homburg überflüssige Niederlage / „Im Strafraum haben wir alles falsch gemacht“

+ Die Riesenchance zur Offenbacher Führung. Aber Kickers-Angreifer Matthew Taylor (rechts) scheitert mit seinem Heber am Homburger Torwart Niklas Jakusch. FC-Abwehrspieler Tim Stegerer musste nicht mehr eingreifen. J Foto: Hübner

Homburg - Die Serie der Offenbacher Kickers in der Fußballl-Regionalliga Südwest ist gerissen. Nach sieben Spielen ohne Niederlage kassierte der OFC gestern Abend mit dem 0:1 beim FC Homburg eine absolut unnötige Niederlage. Von Jörg Moll

Damit verpassten die Kickers den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz und sitzen in der zehntägigen Spielpause auf Abstiegsplatz 16 fest. Zu allem Überfluss sah Marco Rapp die fünfte Gelbe Karte und fehlt somit im nächsten Spiel bei Hessen Kassel (15. Oktober).

„Mit der Spielanlage war ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, räumte Trainer Oliver Reck ein: „Denn das Ergebnis war nicht verdient.“ Der OFC-Coach hatte ein „gutes Spiel“ seiner Mannschaft gesehen, „bis zum Sechzehner“. Torwart Daniel Endres wurde deutlicher: „Im Strafraum haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.“

Reck hatte gegenüber dem 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern II vier Änderungen vorgenommen. Kapitän Endres kehrte ins Tor zurück, Benjamin Kirchhoff, Dren Hojda und Matthew Taylor standen ebenfalls in der Anfangself. Während Alexander Sebald, Dennis Schulte und Konstantinos Neofytos auf die Bank rotierten, fehlte Mittelfeldspieler Maik Vetter. Die Schmerzen nach einem Schlag aufs Knie ließen keinen Einsatz zu.

Die Kickers agierten lange mit dem Selbstverständnis eines seit sieben Spielen ungeschlagenen Teams. Kombinationssicher, taktisch gut geordnet und zweikampfstark dominierten sie die Partie. Die Homburger, zuletzt mit drei Siegen in Folge, lauerten nur auf ihr schnelles Umschaltspiel mit dem Ex-Offenbacher Kai Hesse als Zielspieler. Das aber gelang nur selten, weil die OFC-Defensive sehr aufmerksam agierte. In der 10. Minute war Hesse mal frei durch, aber Daniel Endres klärte stark.

Die Offenbacher hatten die Mehrzahl an Chancen: Freistoßspezialist Serkan Firat scheiterte in der 18. Minute aus 24 Metern an Kai Hesse, der auf der Linie klärte. In der 25. Minute hätte Matthew Taylor das 1:0 machen müssen, als er es nach Traumpass von Marco Rapp mit einem Heber an Torwart Niklas Jakusch scheiterte. In der 41. Minute jubelten dann kurz die Gastgeber. Nach überflüssigem Freistoß, den der sonst aufmerksame Maslanka verursacht hatte, köpfte Fischer den Ball nach Zuspiel von Cecen ins Tor. Schiedsrichter Benedikt Kempkes entschied jedoch auf Abseits. Knifflig, aber wohl richtig.

Nach Wiederanpfiff musste Reck früh wechseln. Bryan Gaul hatte in der 51. Minute nach einem taktischen Foul Glück, dass er nicht Gelb-Rot sah. Die Gelbe Karte, die in dieser Szene Marco Rapp kassierte, war nicht nur die fünfte, sondern laut Rapp auch eine Fehlentscheidung. „Ich habe nur gesagt, dass Gaul kein Deutsch versteht“, sagte er. Reck brachte Dennis Schulte (57.) und zog Maslanka auf die Gaul-Position im defensiven Mittelfeld vor. Der OFC hatte fortan wieder die Kontrolle - bis zur 74. Minute. Da stürmte Kai Hesse über die linke Seite davon, bediente in der Mitte Cecen und der traf mit Direktschuss zur Führung. Eine glückliche Führung, auch wenn der OFC in Halbzeit zwei nicht mehr so überzeugend auftrat.

In der Schlussphase kombinierten die Kickers weiter bis zum Strafraum gut. Weil aber die klaren Chancen ausblieben, war die überflüssige und ärgerliche zweite Saisonniederlage Realität. „Das ist extrem bitter, wir müssen einfach an unserer Effizienz arbeiten“, meinte Endres.

Quelle: op-online.de