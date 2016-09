„Die Entwicklung ist nicht am Ende“

OFC: Sportdirektor Sead Mehic hat Spaß am leidenschaftlichen Auftritt in Stuttgart / Lob für Reck, Göcer und Schulte

+ Kollektive Offenbacher Ausgelassenheit im Stuttgarter Stadion auf der Waldau: Mittelfeldspieler Bryan Gaul, der starke Rechtsverteidiger Serkan Göcer und Innenverteidiger Stefano Maier (von links) verfolgen Torschütze Ihab Darwiche. - Foto: Pressehaus

Offenbach - Erster Auswärtssieg der Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest, zweites Spiel ohne Gegentor, Sprung auf Platz 15 - sportlich läuft es bei den Offenbacher Kickers. Von Jörg Moll

„Die Jungs steigern sich von Tag zu Tag“, lobt Sportdirektor Sead Mehic nach dem 1:0 (0:0) bei Drittliga-Absteiger Stuttgarter Kickers: „Es macht Spaß, zuzusehen. Und die Entwicklung der Mannschaft ist nicht am Ende. “.

Für Mehic war der erste Auswärtsdreier „umso wichtiger, weil nun zwei echte Härtetests auf uns warten“. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt der amtierende Meister Waldhof Mannheim an den Bieberer Berg, am Samstag fährt der OFC zum Vizemeister SV Elversberg. Beide Klubs stehen auch in dieser Saison wieder ganz vorne. Beide Partien wären echte Topspiele, hätte der OFC nicht neun Punkte wegen des Insolvenzantrags abgezogen bekommen. Mit sportlich 15 Punkten wären die Kickers bis auf zwei Punkte dran an den Mannheimern, die gestern gegen Koblenz 0:1 verloren.

Trainer Oliver Reck wurde nach dem jederzeit leidenschaftlichen und phasenweise spielerisch sehr reifen Auftritt der Offenbacher Kickers nicht müde, die Mannschaftsleistung zu loben. „Da möchte ich keinen herausheben“, sagte er nach dem in einer wilden Schlussphase verbissen verteidigten Erfolg. Die Stuttgarter kamen erst spät auf, als sie mit brachialen Mitteln den Ausgleich zu erzwingen versuchten.

Und doch gab es drei Offenbacher, die ganz besonderen Anteil am Erfolg hatten:

Oliver Reck: Der 51-Jährige, der in mittlerweile 25 Regionalligaspielen seit Februar dieses Jahres auf durchschnittlich 1,80 Punkte kommt, hatte in Stuttgart mit seinen Personalentscheidungen richtig gelegen. Für den angeschlagenen Maik Vetter (Sehnenentzündung im Fuß) stellte er Serkan Göcer hinten rechts auf - ein Volltreffer. Auch die Hereinnahme von Dennis Schulte (für Benjamin Kirchhoff) und Ihab Darwiche (für Matthew Taylor) passten. „Wenn man gewinnt, hat ein Trainer alles richtig gemacht“, sagte Mehic lachend. Doch auch dem Sportdirektor gefällt Recks Arbeit, gerade in den vielen englischen Wochen. „Er dosiert die Belastung gut, das sieht man im Spiel.“

Serkan Göcer: Der frühere Schalker, erst seit knapp vier Wochen beim OFC, überzeugte in neuer Position als Rechtsverteidiger. „Er hat richtig gut gespielt“, lobte Mehic: „Es zeigt sich, dass uns solche flexiblen Spieler guttun.“ Göcer selbst blieb bescheiden. „Es läuft von Spiel zu Spiel besser. Zudem habe ich diese Position noch nicht oft gespielt“, sagte der 24-Jährige: „Aber der Trainer schenkt mir Vertrauen - das möchte ich zurückgeben.“

Dennis Schulte: Erstmals seit dem 5. Spieltag (1:2 in Watzenborn-Steinberg) wieder in der Startformation, überzeugte er durch konsequente Zweikampfführung und schnörkelloses Spiel. „Er hat der Abwehr Stabilität verliehen“, meinte Mehic: „Aber das erwarten wir auch von ihm. Und wir wissen, dass er noch Luft nach oben hat.“ Schulte musste nur einmal tief durchatmen, als ihm Stuttgarts Torjäger Mijo Tunjic entwischte, Torwart Daniel Endres aber stark parierte (33.). „Aber da stand Tunjic klar im Abseits“, meinte Mehic völlig zurecht. Schulte fasste das Wesentliche zusammen: „Für den Kopf war es wichtig, dass wir Platz 19 hinter uns gelassen haben.“

